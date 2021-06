Peter Sand Euro2020 ile Denizcilik Piyasalarını Karşılaştırdı

“Hevesli bir futbol fanatiği olarak, yaklaşan EURO2020 Şampiyonası ile denizcilik piyasası içinde yaşananları birleştirme fırsatından vazgeçemezdim” diyen Peter Sand, makalesine “Odak noktasının nakliye ile ilgili faktörlerin olduğu, katılımcı ülkelerin kendi alanlarında “Avrupa Şampiyonu” olduğu bu yazımdan keyif alacağınızı umuyoruz” diyerek başladı.

Sand; “Kendi başınıza gidin ve favorilerinizin hangi denizcilikte Avrupa Şampiyonu olacağını öğrenin. İç su yollarında taşınan çoğu kargo olabilir mi? En büyük petrol ithalat terminali ya da belki de en büyük tahıl ihracat tesisi mi?” diye soran BIMCO'nun Baş Denizcilik Analisti Peter Sand şunları söyledi: “Dünyanın en büyük denizcilik birliği olan BIMCO'nun ‘Haftanın Nakliye Numarası’nın bu sayısını keşfedin. BIMCO'nun Haftanın Sevkiyat Numarası: … Ve EURO 2020'nin galibi… EURO 2020'ye denizcilikle ilgili faktörler tarafından karar verilecek olsaydı, kim birinci olurdu? Avrupa, Futbol Şampiyonası eşiğinde ve bu şampiyona 11 Haziran Cuma günü başlıyor. Bu nedenle, BIMCO’nun haftanın sevkiyat numarasının bugün futbolla harmanlanması gerekiyordu. 2021 Copa America'nın da aynı anda başlaması, bu spor şölenine ekstra malzeme eklemektir. Sonucu COVID-19 belirlediyse, her şey olabilir. Birçok ulusal futbol takımı, en iyi futbolcularının arzının pandemi tarafından kesintiye uğradığını zaten gördü, tıpkı herhangi bir varış noktasına sevkiyat için Uzak Doğu'da üretilen konteynerli malları sipariş eden birçok nakliyeciyi etkileyen durum gibi… Pandeminin beklenmedik bir sonraki hamlesi her yerde, her zaman gelebilir; sahadaki başlangıç birliklerinin yanı sıra dünya çapındaki limanları bozmak da hamlelerinden olabilir. Danimarka'nın 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanması kesinlikle beklenmedik bir şeydi ve o zaman bir pandemiye bile sahip değildik. Bahis şirketlerine göre, EURO2020'nin en beklenmedik kazananı, muhtemelen en az deniz taşımacılığına sahip Avrupa ülkesi olan Kuzey Makedonya. Brüt ağırlıkla en çok deniz yoluyla taşınan yükün taşınması Şampiyonaya karar verecekse, bu durumda Hollanda, İtalya ve İspanya'yı yenerek kupayı alarak rahat bir zafer elde edecekti. EURO2020 final elemelerinin hepsinin 2019'da oynandığını unutmayın”.

Peter Sand makalesine şöyle devam etti: “Tek bir şirket tarafından tutulan en büyük sipariş defteri Şampiyonaya karar verecekse, sipariş defterinin büyüklüğü kazanan takımı belirleyecekse, İsviçre kupayı parlatarak zirveye çıkacaktı. Brüt tonaj olarak en büyük filoya sahip olmak şampiyonanın sonucuna karar verecekse; burada Almanya zirveye çıkacaktı. Bazıları için sürpriz bir kazanan değil, çünkü ‘Futbol basit bir oyundur; 22 adam 90 dakika boyunca bir topu kovalar ve sonunda Almanlar kazanır’ diyen Gary Lineker'in ünlü sözüne göre Almanya kupayı evine götürecekti, çünkü dünyanın en büyük filosuna sahip olan Yunanistan finallere kalamadı. ‘Kendi başınıza gidin ve favorilerinizin hangi denizcilikte Avrupa Şampiyonu olacağını öğrenin. İç su yollarında taşınan çoğu kargo olabilir mi? En büyük petrol ithalat terminali ya da belki de en büyük tahıl ihracat tesisi?’ diye soruyor, keskin bir futbol hayranı olan Sand. Sonunda 2021 Copa America’da yarın başlıyor.

Güney Amerika'nın deniz etkisine hakim oldukları gibi, futbol oyununa hakim olan Doğu kıyısı ülkeleridir. Uruguay rekor 15 şampiyonluğu elinde tutuyor ve Arjantin bunu eşitlemeye çalışıyor. Hüküm süren şampiyon Brezilya, aynı zamanda en önemli deniz ülkesi kupayı korumak için mücadele edecek. Oyun açık”…

