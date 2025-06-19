Piri Reis Üniversitesi’nde Mezuniyet Coşkusu

Törene; Mütevelli Heyeti Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Rektör Prof. Dr. Nafiz Arıca, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İMEAK Deniz t,caret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu ve PRÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Recep Düzgit, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gülcek, Meclis Üyelerimiz, denizcilik sektör temsilcileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. 712 ön lisans, 791 lisans ve 20 yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplam 1.523 mezun eğitimlerini tamamlayarak diplomalarını aldı.

Rektör Arıca’dan Gençlere Yol Haritası

Törende konuşan Prof. Dr. Nafiz Arıca, öğrencilerin yalnızca mesleki açıdan değil, aynı zamanda toplumsal değerlere bağlı bireyler olarak da yetiştirildiğini vurguladı. “İyi insan, iyi vatandaş ve iyi dünya vatandaşı olma” misyonuna işaret eden Arıca, “Vicdanlı, adil, değişime açık bireyler olun. Mezun olmak bir son değil, yaşam boyu öğrenmenin başlangıcıdır” dedi. Öğrencilerin Piri Reis Üniversitesi ailesinin bir ferdi olduğunu hatırlatan Arıca, “Üniversitenin bayrağını her alanda en yükseğe taşımayı hedefleyin” çağrısında bulundu.

Tamer Kıran: “Sizler Geleceğin Anahtarını Taşıyorsunuz”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve PRÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Tamer Kıran ise konuşmasında sektöre katkı sağlayacak gençleri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. “Türk denizcilik sektörü büyüyor ve bu büyüme nitelikli gemi insanlarına olan ihtiyacı artırıyor. Piri Reis Üniversitesi mezunları olarak sizler, bu ihtiyaca yanıt verecek donanımla yetiştirildiniz” diye konuştu.

Kıran, gençlere Atatürk’ün “Tek bir şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak” sözünü hatırlatarak şöyle devam etti: “Diplomanızı alıyorsunuz ama asıl mücadele şimdi başlıyor. Okulunuzu ve buradan aldığınız eğitimi asla unutmayın. Başarılarınızla üniversitenizi zirveye taşıyın.”

Konuşmaların ardından dereceyle mezun olan öğrencilere belgeleri takdim edildi. Mezunlar, diplomalarını aldıktan sonra kep atma seremonisiyle mezuniyetlerini kutladı.

Vira Haber