Proje ve Yük Taşımacılığında Arkas Heavy İmzası

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez, Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli ve büyük proje yatırımları için çözüm odaklı planlar yaptıklarını söyledi.

Arkas Lojistik Grubu bünyesinde yer alan Arkas Heavy 5 milyon Euro’luk yeni yatırımıyla ekipman gücünü artırdı. Uzun ve ağır yüklerin taşınması için dorse ve çekicilerle filosunu çeşitlendiren şirket büyük proje taşımalarında operasyonel kabiliyetini güçlendirdi

“Yenilenebilir enerjinin büyüme potansiyeli yüksek”

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez “Türkiye’de yenilenebilir enerjinin payı her geçen gün artıyor. Türkiye rüzgar enerjisi kurulu gücünde Avrupa’da 6’ncı, dünyada 11’inci sırada yer alıyor. Ülkemizde rüzgar enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı da yüzde 11,3’e yükseldi. Yenilenebilir enerjinin büyüme potansiyeline inanıyoruz.

Rüzgar enerjisi projelerinde, yüksek hacimli ve hassas bileşenlerin güvenle taşınması, sahalara güvenli bir şekilde kurulması önemli. Arkas Heavy olarak sürecin başından sonuna kadar titiz bir lojistik ve kurulum mühendisliği yapıyoruz.” diye konuştu.

“Proje taşımacılığında güven veren kurumsal şirketler öne çıkıyor”

Arcas Göçmez; “Diğer taraftan Türkiye’de ve bölgemizde büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Bu noktada da proje ve ağır yük taşımacılığında kurumsal ve güven veren bir hizmet ihtiyacı doğuyor. Arkas Lojistik’in tecrübesi ve kurumsal yapısının gücü ile de yeni şirketimizin önemli bir mesafe katettiğini düşünüyorum. Arkas Heavy, proje taşımacılığında uçtan uca çözümler sunarak müşterilerine hizmet sağlamaktadır. Ağır ve hacimli yüklerin taşınmasında ve montaj operasyonlarında mühendislik odaklı planlama, özel ekipman kullanımı ve uluslararası standartlara uygun operasyon süreçleriyle fark yaratıyoruz. Her proje yeni bir hikaye ve kendi içinde farklı dinamikleri içinde barındırıyor. Ekipman gücü kadar tecrübeli ve kaliteli bir ekip de önemli. mühendisliğin öne çıktığı taşımalar için titizlikle çalışan güçlü bir ekibe sahibiz.” dedi.

“Arkas Heavy kısa sürede önemli işlere imza attı”

2024 yılında kurulan Arkas Heavy’nin Ocak 2025 itibarıyla operasyonlarına başladığını hatırlatan Diane Arcas Göçmez, “Bugüne kadar birçok büyük ölçekli yenilenebilir enerji ve endüstri projesinde başarılı çalışmalara imza attık. Enerji santrallerinden rüzgâr türbinlerine, rafineri ve liman projelerine kadar pek çok farklı sektördeki taşımacılık ve vinç gereksinimlerini zamanında ve güvenli bir şekilde karşıladık. Ayrıca dijitalleşme alanında da önemli adımlar attık. Sürdürülebilir büyüme hedefi ile uluslararası güvenlik ve kalite standartlarına uyumlu, güvenilirliği, şeffaflığı ve insan odaklı yaklaşımımızla kendi alanında fark yaratan bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz.” diye vurguladı.