Turkon Line’dan Dijitalleşmede Yeni Adım: My Turkon Artık Cebinizde

Kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çeken yeni mobil versiyon, müşterilerin ihtiyaç duyduğu bilgilere her an, her yerden erişim sağlayarak deniz taşımacılığında hız, kolaylık ve esneklik sunuyor.

Dijital Deneyimde Yeni Bir Aşama

Turkon Line, müşterilerine sunduğu birebir hizmet anlayışını dijital dünyaya taşıyarak, masaüstü versiyonu büyük ilgi gören My Turkon platformunu şimdi mobil ortama entegre etti.

Yeni uygulama sayesinde kullanıcılar, tek bir dokunuşla fiyat tekliflerine ulaşabiliyor, konteynerlerini takip edebiliyor, gemi programlarını inceleyebiliyor ve birçok işlemi kolayca gerçekleştirebiliyor.

Her An, Her Yerden Erişim

My Turkon mobil uygulaması, iOS ve Android cihazlarda kullanılabiliyor. Kullanıcılar, yüklerinin güncel durumunu anlık olarak öğrenebiliyor ve operasyonel süreçleri kesintisiz şekilde yönetebiliyor.

Mobil versiyon, şirketlere zaman tasarrufu sağlarken, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

