Turkon Line’dan Dijitalleşmede Yeni Adım: My Turkon Artık Cebinizde
Türkiye’nin güvenilir konteyner taşımacılığı markası Turkon Line, dijital dönüşüm yolculuğunda bir adım daha ileri giderek My Turkon mobil uygulamasını hayata geçirdi.
Kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çeken yeni mobil versiyon, müşterilerin ihtiyaç duyduğu bilgilere her an, her yerden erişim sağlayarak deniz taşımacılığında hız, kolaylık ve esneklik sunuyor.
Dijital Deneyimde Yeni Bir Aşama
Turkon Line, müşterilerine sunduğu birebir hizmet anlayışını dijital dünyaya taşıyarak, masaüstü versiyonu büyük ilgi gören My Turkon platformunu şimdi mobil ortama entegre etti.
Yeni uygulama sayesinde kullanıcılar, tek bir dokunuşla fiyat tekliflerine ulaşabiliyor, konteynerlerini takip edebiliyor, gemi programlarını inceleyebiliyor ve birçok işlemi kolayca gerçekleştirebiliyor.
Her An, Her Yerden Erişim
My Turkon mobil uygulaması, iOS ve Android cihazlarda kullanılabiliyor. Kullanıcılar, yüklerinin güncel durumunu anlık olarak öğrenebiliyor ve operasyonel süreçleri kesintisiz şekilde yönetebiliyor.
Mobil versiyon, şirketlere zaman tasarrufu sağlarken, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.