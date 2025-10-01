Safiport Limanı'nda Geminin Ambarına Düşen İşçi Yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Derince ilçesinde bulunan Safiport Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işçi çalışma sırasında dengesini kaybederek gemi ambarına düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine limana sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden çıkartılan işçi olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

