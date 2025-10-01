Tekirdağ'da Barbaroslu Balıkçılar Müsilaj Tehlikesine Dikkat Çekti

Denize açılan Süleymanpaşa ilçesindeki Barbaroslu balıkçılar, müsilajın ağlarda büyük bir yük oluşturduğunu ve bumba direklerini bile yamulttuğunu belirtti. Balıkçılar, geçim kaynaklarının ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayarak, "Müsilajın bu kadar erken başlaması işleri zora soktu. Ağları basamıyoruz, direkler dahi dayanamıyor. Allah balıkçı camiasının yardımcısı olsun" ifadeleriyle yaşadıkları sıkıntıyı anlattı. Barbaros Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri ise Marmara Denizi'nde hem balıkçılığın hem de deniz yaşamının risk altında olduğunu söyledi.

"Marmara can çekişiyor"



Balıkçıların ağırlık isyanı

Denize açılan Barbaroslu bir balıkçı da müsilaj nedeniyle ağlarda oluşan ağırlık yüzünden teknedeki bumba direğinin yamulduğunu kayda aldı. Balıkçı Kağan Kanter ise "Denizde müsilaj durumu yükseliyor. Allah balıkçı camiasının yardımcısı olsun, işler sakata gidiyor. Ağları basamıyoruz, müsilajdan dolayı direk bu hale geldi" sözleriyle sıkıntıyı anlattı.

Balıkçılar, Marmara Denizi'nde müsilajın her geçen yıl artarak erken görülmeye başladığını belirterek, bu durumun hem balıkçılığı hem de deniz yaşamını tehdit ettiğine dikkat çekti.

Vira Haber