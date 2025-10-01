Tekirdağ'da Barbaroslu Balıkçılar Müsilaj Tehlikesine Dikkat Çekti
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde balıkçılar, Marmara Denizi'nde yeniden görülen müsilaj nedeniyle zor günler yaşadıklarını dile getirdi.
Denize açılan Süleymanpaşa ilçesindeki Barbaroslu balıkçılar, müsilajın ağlarda büyük bir yük oluşturduğunu ve bumba direklerini bile yamulttuğunu belirtti. Balıkçılar, geçim kaynaklarının ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayarak, "Müsilajın bu kadar erken başlaması işleri zora soktu. Ağları basamıyoruz, direkler dahi dayanamıyor. Allah balıkçı camiasının yardımcısı olsun" ifadeleriyle yaşadıkları sıkıntıyı anlattı. Barbaros Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri ise Marmara Denizi'nde hem balıkçılığın hem de deniz yaşamının risk altında olduğunu söyledi.
"Marmara can çekişiyor"
Barbaros Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Saim Kanter, "Yıllardan beridir baba mesleği olarak bu işi yapıyoruz. Son 5-6 yıldır Marmara ölüyor diyorlar, can çekişiyor şu an. Sadece fişi çekmeye kaldı. Acil önlem alınmazsa bir iki yıl içerisinde balıkçılık sektörü tamamen biter. Şu an arıtma işinin kesinlikle ve kesinlikle belediyelerden alınması lazım. Marmara bölgesinde Türkiye nüfusunun hemen hemen yarısı yaşıyor. Sanayi bölgesi burada. Devlet olarak arıtma işi bu belediyelerden alınıp özele verilirse, arıtma işi devlet denetiminde yapılırsa bir nebze de olsa bu işin önüne geçilir. Biz balıkçıyız, bizim geçimimiz balıkçılıktan. Her sene artıyor, bu sene biraz daha erken başladı. Normalde her yıl aralık ayında falan gözükürdü ama bu yıl eylül ayında yoğun bir şekilde müsilaj var. Bu işten binlerce insan ekmek yiyor. Bu yerel belediyelere bırakıldığı zaman bunun önüne geçemezler. Böyle devam ederse bu saatten sonra bırakın balığı, denizde dahi yüzülmez" dedi.
Balıkçıların ağırlık isyanı
Denize açılan Barbaroslu bir balıkçı da müsilaj nedeniyle ağlarda oluşan ağırlık yüzünden teknedeki bumba direğinin yamulduğunu kayda aldı. Balıkçı Kağan Kanter ise "Denizde müsilaj durumu yükseliyor. Allah balıkçı camiasının yardımcısı olsun, işler sakata gidiyor. Ağları basamıyoruz, müsilajdan dolayı direk bu hale geldi" sözleriyle sıkıntıyı anlattı.
Balıkçılar, Marmara Denizi'nde müsilajın her geçen yıl artarak erken görülmeye başladığını belirterek, bu durumun hem balıkçılığı hem de deniz yaşamını tehdit ettiğine dikkat çekti.
