Sahil Güvenlikten Lüks Teknelere Uyuşturucu Operasyonu
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında Türkiye’ye yasa dışı yollarla kaçak alkol, silah ve uyuşturucu getirileceğine yönelik ihbar alındı.
Alınan ihbar sonrası başlatılan operasyonlar neticesinde 2 adet şüpheli deniz aracının takibine başladı.
Tespit edilen şüpheli teknelere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, teknelerin birinde çeşitli boy ve ebatlarda bandrolsüz 310 şişe kaçak alkollü içki, diğer teknede ise 4 gram skunk, 1 adet tabanca, 186 adet fişek, 3 adet şarjör yakalandı. Olay ile bağlantılı olan şüpheli 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.
