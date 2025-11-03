Global Ports Holding Atlantik’teki Varlığını Ferrol Kruvaziyer Limanı ile Güçlendirdi

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve portföyündeki 4 kıtada 19 ülkeden 32 kruvaziyer limanıyla her yıl 22 milyon yolcuya hizmet veren dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), İspanya’nın kuzeyinde yer alan Ferrol Kruvaziyer Limanı’nın işletilmesine ilişkin 30 yıllık imtiyaz sözleşmesini kazandı. Atlantik, Batı Akdeniz ve Kuzey Avrupa limanlarının kesişim noktasında bulunan Ferrol Kruvaziyer Limanı, şirketin İspanya’daki dokuzuncu limanı olacak.

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve portföyündeki 4 kıtada 19 ülkeden 32 kruvaziyer limanıyla her yıl 22 milyon yolcuya hizmet veren dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), İspanya’da dokuzuncu limanını portföyüne ekledi. Portföyünde bulunan Atlantik, Batı Akdeniz ve Kuzey Avrupa limanlarının kesişim noktasında bulunan İspanya’daki Ferrol Kruvaziyer Limanı’nı işletmek için açılan ihaleye en iyi teklifi veren Global Ports Holding, Ferrol–San Cibrao Liman İdaresi ile 30 yıllık sözleşme için hazırlanıyor.

İspanya’nın kuzeybatı kıyısında yer alan Ferrol Kruvaziyer Limanı; Kuzey Avrupa, İber Yarımadası ve Kanarya Adaları’nı birbirine bağlayan ve önemli Atlantik kruvaziyer rotaları üzerinde bulunan stratejik bir konuma sahip. Limanın portföye katılması, Global Ports Holding’in Atlantik bölgesindeki konumunu pekiştirecek.

Terminal binası inşa edecek

Anlaşma kapsamında Global Ports Holding; limanın dış rıhtımında tüm kruvaziyer hatlarına, gemi acentelerine ve yolcu hizmeti sağlayıcılarına hizmet verecek modern, açık erişimli bir terminal binası inşa edecek. Projenin ilk aşamasında 480 metrekarelik bir bina yapılması, ikinci aşamada ise bu alanın 980 metrekareye çıkarılması ve çalışmaların 2031 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Terminal; yolcu check-in alanları, bagaj yönetimi ve yönlendirme hizmetleri için ayrılmış bölümlere sahip olacak. Ayrıca ana binadan uzak yanaşan gemilere hizmet verebilmek için mobil imkanlar da sunulacak.

Global Ports Holding’in küresel operasyon tecrübesi ve kruvaziyer hatlarıyla güçlü ilişkilerinden yararlanılarak, Ferrol Kruvaziyer Limanı’nda yolcu trafiğinde önemli bir büyüme bekleniyor. Limanın 2026 yılında 23 bin olan beklenen yolcu sayısının 2034 yılında 80 bine çıkması öngörülüyor.

‘Önemli bir büyüme yakalayacağına inanıyorum’

Hizmet verdikleri liman sayısının artmasıyla birlikte portföylerinde bulunan limanlar arasında koordinasyonu da güçlendirdiklerini belirten Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, “Ferrol Kruvaziyer Limanı’nın portföyümüze katılmasıyla birlikte Batı Akdeniz–Kuzey Avrupa rotasında seyreden kruvaziyer gemilerine daha fazla noktada hizmet vereceğiz. Önemli bir geçiş limanı olacak Ferrol’ün yolcu kapasitesinin sürdürülebilir şekilde büyümesi için yatırımlarımızı hızla tamamlayacağız. İspanya pazarımızda dokuzuncu limanımız olan Ferrol’ün de, ülkedeki diğer limanlarımız gibi önemli bir büyüme yakalayacağına inanıyorum.” dedi.

Vira Haber