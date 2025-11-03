Siirt’te Balık Teleflerine Karşı Gölete 150 Tonluk Su Takviyesi
Siirt’in Kurtalan ilçesinde balık teleflerine karşın gölete 150 ton su takviyesi yapılarak önlem alındı.
Kurtalan ilçesi Çayırlı köyü sulama göletinde yaşanan kuraklık nedeniyle balçıkta mahsur kalan balıkları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Çalışmayla Kurtalan Belediyesine ait iki arazözle gölete toplamda 150 ton temiz su takviyesi yapılarak su seviyesi yükseltildi ve oksijen oranı artırıldı. Ekipler ayrıca balçıkta mahsur kalan balıkları toplayarak yeniden suya bıraktı.
Çevredeki vatandaşlar çalışmalarından dolayı yetkililere teşekkür etti.
