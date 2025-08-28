Samsun'da Denize Giren 2 Genç Boğuldu

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Atakum ilçesi Çobanlı iskelesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dört arkadaş Yozgat'tan Samsun'a geldikten sonra serinlemek için Karadeniz'e girdi. Sahilden yaklaşık 150 metre açıkta yüzen Sefa Şahin (18) ve Taha Yasin Şahingöz (18), akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Denizden çıkarılan Sefa Şahin, ambulansla özel bir hastaneye, Taha Yasin Şahingöz ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak iki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Vira Haber