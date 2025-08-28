Boğaz'da Kaybolan Rus Yüzücü Didik Didik Aranıyor

Kayıp yüzücü, Üsküdar Çengelköy açıklarında adeta didik didik aranıyor.

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Boğazı'nda düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 3 bin sporcu katıldı. Yarışın tamamlanmasının ardından 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkmadığı belirlendi. Bunun üzerine sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri arama çalışmalarına başladı. Aramalar kapsamında dalgıç polisler, itfaiye arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri, Çengelköy Sahili'nde dalış yaparak kayıp yüzücüyü bulmak için çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan arama çalışmaları havadan görüntülendi.

Vira Haber