Sinop’ta Tezgahlara Sezonun İlk Torik Balığı Düştü

Sinop’ta amatör balıkçıların oltalarına takılan yaklaşık 2 kiloluk torik balıkları, tanesi bin 500 liradan satışa sunuldu.

Akşam saatlerinde denize açılan amatör balıkçılar, 1,5 ila 2 kilogram ağırlığında torikler yakaladı. Bu mevsimde balıkçı tezgâhlarında torik görülmesi dikkat çekerken, balığın tanesi bin 500 liradan alıcı buluyor.
Torik balıklarının en az iki yaşında olduğunu belirten Balıkçı Talat Baş, "Bunlar geçen senenin palamutları. 15 Ağustos’ta küçük balıkçılar için av yasağının kalkmasıyla birlikte denize çıkan tekneler iki gündür torikle dönüyor. Şu an palamut Sinop’tan İstanbul’a kadar deniz soğuğu nedeniyle sahillere pek inmiyor. Büyük tekneler 20-50 mil açıkta palamut görüyor. Küçük balıkçılar ise son iki akşamdır 10-20 adet torik yakalıyor. İnşallah günden güne artmasını umut ediyoruz" dedi.

