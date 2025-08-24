Sanmar Ultratug İçin İnşa Ettiği Yeni Römorkörü Denize İndirdi

Sanmar’ın çevre dostu tersanesinde BOĞAÇAY LXXIX adıyla inşa edilen yeni römorkör, Robert Allan Ltd. tarafından Sanmar’a özel olarak tasarlanan RAmparts 2400SX MK-II tasarımına dayanmaktadır ve Lazaro Cardenas Limanı’ndaki operasyonların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilmiştir.

IMO Tier III uyumlu iki adet CAT 3516E ana makine ile yüksek çevreci özelliklere sahip şekilde inşa edilmektedir. Her biri 1.600 dev/dakika hızında minimum 2.200 kW güç üreten bu makineler, kıç tarafında 75 tonluk bir çekme gücü ve yaklaşık 12,5 knot serbest seyir hızı sağlamaktadır.

Sanmar'ın sürekli gelişen Boğaçay Serisi, en çok satan römorkörleri arasında yer almakta olup, açık deniz gemilerinin manevra görevlerinde optimum verimlilik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu römorkörler, 12 metrelik geniş gövde formu sayesinde, benzer boyuttaki ve sınıftaki diğer römorkörlere göre daha üstün performans ve denge sunmaktadır.

24,4 metre boya, 4,5 metre derinliğe ve 5,45 metre su çekimine sahip olan BOĞAÇAY LXXIX, Ultratug filosuna güçlü, yüksek manevra kabiliyetine sahip ve verimli yeni römorkör olarak katılacaktır.

Vira Haber