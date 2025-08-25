Denizi Kirleten Gemiye Suçüstü

Rutin kontroller sırasında Körfez ilçesindeki liman tesisinde bulunan yük gemisinin denize kirli balast deşarj ettiğini tespit edildi. Gemiyle ilgili yasal süreç başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak için İzmit Körfezi’nde 7/24 kontrollerine devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Körfezi’nde kirliliğe neden olan tüm unsurlar, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı denetim ekipleri tarafından büyük bir titizlikle tespit ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Reis Bey Kontrol Teknesi, İzmit Körfezi’nde yürüttüğü rutin kontroller sırasında Körfez ilçesindeki liman tesisine yanaşık halde bulunan 5 bin 384 gross tonluk tankerden denize kirli balast deşarj ettiğini tespit etti. Ekipler; kontrol, denetleme ve idari yaptırım kararı verme yetkisi olan Türkiye Çevre Ajansı’na (TÜÇA) gerekli numuneleri iletti. TÜÇA tarafından tespit edilen kirlilik kapsamında yasal süreç başlatıldı.

"2006-2023 yılları arasında 500 gemi ve deniz aracına yaklaşık 181 milyon TL idari yaptırım kararı uygulandı"

Büyükşehir belediyesi, İzmit Körfezi’nde çevresel bütünlüğü korumaya yönelik çalışmalarını düzenli olarak sürdürürken, tespit edilen gemi kaynaklı kirlilikler ilgili kurumlara bildirilerek gerekli yaptırımların uygulanmasına katkı sağlıyor. Büyükşehir tarafından yapılan denetimler kapsamında, 2006-2023 yılları arasında İzmit Körfezi’nde yürütülen kontrollerde 500 gemi ve deniz aracına yaklaşık 181 milyon TL idari yaptırım kararı uygulandı.

