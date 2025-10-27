Setur Marinaları, ICOMIA WMC 2025’te Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Vizyonunu Paylaştı

Setur Marinaları, dünya marina sektörünün en prestijli platformlarından biri olan ICOMIA Dünya Marinalar Konferansı'na (World Marinas Conference-WMC 2025) katılarak, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme projelerini uluslararası arenada başarıyla tanıttı.

“Yenilik, İş birliği, Dönüşüm” temasıyla Venedik’te düzenlenen ve 500'den fazla marina işletmecisi, yatırımcı ve sektör profesyonelini bir araya getiren bu önemli konferansta, Setur Marinaları'nın çevreye duyarlı ve inovatif yaklaşımı büyük beğeni topladı.

“Marinalarda Yenilenebilir Enerji” başlıklı oturumda, Setur Marinaları adına Çevre Yöneticisi Gonca Melek Özkan detaylı bir sunum yaptı. Sunumda enerji verimliliği uygulamaları, "Selfie" projesi kapsamında hayata geçirilen güneş paneli yatırımları, karbon ayak izi doğrulama süreçleri, dijitalleşme adımları ve akıllı marina çözümleri gibi çalışmalar paylaşıldı.

IWMC 2025, Setur Marinaları için aynı zamanda uluslararası arenada iş birlikleri kurma ve mevcut partnerleriyle ilişkilerini güçlendirme fırsatı sundu. Etkinlik süresince birçok uluslararası işletmeci, yatırımcı ve teknoloji sağlayıcısıyla doğrudan temas kuruldu.

Net sıfır hedefi için yatırım yapıyor

Setur Marinaları, 2024 yılından bu yana denizcilik sektörünü küresel düzeyde temsil eden ICOMIA’nın (Uluslararası Deniz Endüstrisi Dernekleri Konseyi) daimî üyesi olarak sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde büyüyen denizcilik endüstrisi yaratmak hedefiyle çalışıyor.

Setur Marinaları, 2050 itibarıyla net sıfır sera gazı hedefi doğrultusunda çevreye duyarlı yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Yeşil teknolojilere öncelik vererek karbon ayak izini azaltma ve deniz ekosistemini koruma misyonuyla hareket ederken, bu kararlılığını somut adımlarla gösteriyor. Marinalarında toplam 5 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi üretimi gerçekleştiren Setur Marinaları, ISO Çevre Yönetim Sistemleri ve Mavi Bayrak sertifikasyonlarına sahip olmasının yanı sıra, I-REC sertifikası ile %100 yenilenebilir elektrik kullanıyor.

Vira Haber