Söke’de 814 Su Ürün Denetimi Yapıldı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "2025 yılında Su Ürünleri ve Balıkçılık alanında, 814 adet su ürünleri denetimi yapılırken 84 kişiye idari işlem uygulandı. 14 kişiye gerçek kişi av ruhsatı verildi. 11 gemiye av ruhsatı verildi. 13 adet misina ağ av izin belgesi düzenlenirken, pazar ve yol kontrolleri yapıldı" denildi.



Vira Haber