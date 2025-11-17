Spiridon II Gemisi Geri Dönüşe Geçti: Uzmanlar “Acil Tehdit” Diyor

Çanakkale Boğazı'nı geçerek Akdeniz'e açılan gemi, Bozcaada açıklarında ilerlerken uzmanlar dönüş yolculuğunun ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor.

Mahkeme kararında, gemide mikroçipi okunamayan ya da küpesi bulunmayan 146 hayvan, yolculuk sırasında ölen 58 sığır ve kayıtlarla uyuşmayan 469 hayvan nedeniyle ithalatın uygun görülmediği belirtilmişti. Bu şartlar nedeniyle binlerce hayvan Türkiye'ye alınmayarak geminin menşei ülkesine geri gönderilmesine karar verildi.

Açıkta beklerken 140 gebe düve doğum yaptı iddiası



"Bu hayvanlar Uruguay'a ulaşamayacak"

Animal Welfare Foundation yetkilisi Maria Boada, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda geminin ikinci kez uzun bir yolculuğa çıkmasının hayvanlar için ölümcül olabileceğini vurgulayarak, "Yeterli yem yüklenmediğini görüyoruz. Bu hayvanların Uruguay'a ulaşması çok zor. Büyük ihtimalle açık denizde gemiden atılacaklar" dedi.

"Çürüyen cesetlerden sızan sıvılar güverteye yayılıyor"

Avustralyalı veteriner Dr. Lynn Simpson ise gemiden gelen bilgilere göre sadece hayvan refahı açısından değil, halk sağlığı ve çevre güvenliği açısından da acil bir tehdit oluşturduğunu belirtti:

"Bulker torbalarındaki kararmış bölgelerden çürüyen ceset sıvıları güverteye yayılıyor hakkında iddialar var. Bu durum bulaşıcı hastalık riskini artırıyor. Ayrıca gemide çalışan mürettebat da aşırı sıcaklık, amonyak ve kötü hijyen nedeniyle ciddi şekilde tehdit altında."

Hayvanların akıbeti Uruguay'da takip edilecek

Animal Save Movement Türkiye, geminin Uruguay'a varması hâlinde hayvanların durumunun ülkedeki partner kuruluş tarafından takip edileceğini bildirdi.

Uzmanlar ise uzun yolculuk, yetersiz beslenme, kötü yaşam şartları, hastalık riski ve açıkta gerçekleşen doğumlar nedeniyle gemideki hayvanların yaşam şansının son derece düşük olduğuna dikkat çekiyor.

Bu olayın, canlı hayvan ticaretinin sebep olduğu ağır tabloyu bir kez daha ortaya koyduğu ifade ediliyor.

Vira Haber