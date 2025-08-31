Tamer Kıran, 30 Ağustos Zafer Bayramı Bayramlaşma Törenine Katıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve eşi Senem Kıran, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen Bayramlaşma Törenine katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül’ün ev sahipliğinde Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleşen törende; askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile birlikte akademisyenler, spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katılım sağladı.