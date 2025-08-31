Tamer Kıran’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Kıran mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şanlı tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer’in 103. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Aziz milletimiz ve kahraman ordumuzun, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 26 Ağustos 1922’de başlattığı Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle taçlanmış, bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir.

Bu emsalsiz mücadele sonucunda sağlam temeller üzerine kurulan Cumhuriyetimiz, bugün dünyanın en karışık bölgelerinden birinde, kendisine yönelen her türlü tehdide rağmen istikrar abidesi bir ülke olarak muasır medeniyetler hedefi doğrultusundaki yürüyüşüne kararlı adımlarla devam etmektedir.

Büyük Zafer’in 103. yıldönümünde; Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyor, tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”