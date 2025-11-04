Tamer Kıran, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencilerinin Törenine Katıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 1. sınıf öğrencilerinin “Üniforma Giyme ve Bröve Takma Töreni”ne katıldı.

BANÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celil Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Akartaş ve İsmail Görgün, Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Bandırma ve Erdek oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler yer aldı.

Bröve takdim töreninin ardından düzenlenen panelde Tamer Kıran, denizcilik sektörüne ilişkin görüş ve deneyimlerini paylaşarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu ve sorularını yanıtladı.

Program kapsamında Tamer Kıran, fakülte bünyesindeki simülatör ve atölyeleri, Denizcilik Meslek Yüksekokulu binasını ve İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yaptırılan Denizcilik Uygulamalı Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.