Türk Loydu, Denizcilik ve Gemi Endüstrisinde Klaslama ve Uygunluk Değerlendirme Çalıştayı Düzenledi

İstanbul’da gerçekleştirilen çalıştaya Türk Loydu yöneticileri ve çalışanlarının yanı sıra, sektörün önde gelen temsilcileri, ilgili meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler katıldı.

Çalıştay kapsamında Türk Loydu’nun 2030 ve 2035 hedefleri doğrultusunda, filo büyüklüğü, yeni inşa proje sayısı, ciro ve maliyet planlamaları gibi alanlarda stratejik öncelikler ele alındı. Masalar halinde yürütülen oturumlarda, ileri düzey ortak akıl geliştirme yöntemleriyle kurumun geleceğine yön verecek stratejik eylemler belirlendi.

Türk Loydu, uluslararası klas kuruluşları arasındaki konumunu daha da güçlendirmek amacıyla benzer çalıştay ve iş birliklerine devam edeceğini belirterek, etkinliğe katkı sunan kamu ve özel sektör temsilcilerine teşekkür etti.

