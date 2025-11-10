Tamer Kıran: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Saygı, Minnet ve Özlemle Anıyoruz”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde saygıyla yâd ediyoruz.

Türk milletinin varoluş mücadelesini zaferle taçlandıran, tarihi bir dönüşümle ülkemizin makus talihini değiştirerek bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük bir komutan, tüm dünyada barışı savunan güçlü bir lider, eşsiz bir dehaydı.

O’nun bizlere bıraktığı değerler, eğitimden, bilim ve teknolojiye, sanattan kültüre kadar her alanda gelişmemiz için rehberlik ederken, fikir ve düşünceleri dün olduğu gibi bugün de bizlerin yolunu aydınlatmaktadır.

Büyük zorluklarla mücadeledeki kararlılığı, azmi ve cesaretiyle bize her zaman ilham ve umut veren, sonsuza kadar gönlümüzde yaşayacak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, rahmet, minnet, büyük bir saygı ve özlemle anıyoruz.

Ruhu şad olsun.

Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

