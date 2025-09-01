Tekirdağ Kıyılarında Kızıl Yosun ve Kötü Koku
Marmara Denizi'nde Poyraz fırtınasının ardından Süleymanpaşa sahilinde kızıl yosunlar kıyıya vurdu, bölgede keskin bir koku oluştu.
A+A-
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Poyraz fırtınasının ardından kıyı kesimlerinde denizin yüzeyine vuran kızıl yosunlar vatandaşların tepkisine neden oldu. Sahil boyunca biriken yosunların yaydığı keskin koku çevrede yaşayanları rahatsız etti. Vatandaşlar, oluşan kötü koku nedeniyle yetkililerden bölgede temizlik çalışması yapılmasını talep etti.
Vira Haber
Bu haber toplam 99 defa okunmuştur
Etiketler : Tekirdağ, Kızıl Yosun, Kötü Koku
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.