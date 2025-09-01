Tekirdağ Kıyılarında Kızıl Yosun ve Kötü Koku

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Poyraz fırtınasının ardından kıyı kesimlerinde denizin yüzeyine vuran kızıl yosunlar vatandaşların tepkisine neden oldu. Sahil boyunca biriken yosunların yaydığı keskin koku çevrede yaşayanları rahatsız etti. Vatandaşlar, oluşan kötü koku nedeniyle yetkililerden bölgede temizlik çalışması yapılmasını talep etti.

Vira Haber