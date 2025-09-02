Sayılarla 13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali

Rekor katılım ve güçlü canlı yayınlarla desteklenen organizasyon, Türkiye’de yelken sporunun kitleselleşmesine önemli katkı sundu. Organizasyonda yüzlerce sporcu, onlarca tekne ve on binlerce izleyici yelken tutkusunu paylaştı.

Türkiye’nin en büyük yelken festivali 13. TAYK–Eker Olympos Regatta, 8–17 Ağustos 2025 tarihleri arasında “Rüzgârı Yakala” mottosuyla İstanbul’da düzenlendi. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, hem katılımcı sayısı hem de izlenebilirliğiyle dikkat çekici bir başarıya imza attı.

13. TAYK–Eker Olympos Regatta, Sayılarla Etki Yarattı

10 gün boyunca süren festival boyunca, yüzlerce yelkenci ve onlarca tekne kıyasıya mücadele etti.

J70, J70 Match Race, IOM, Hareketli Salma Kategorileri, Yat Sınıfları olmak üzere 5 farklı kategoride düzenlenen yarışlar, yelken sporunun yaygınlaşmasına katkı sağladı.

J70 sınıfında 11 takım, J70 Match Race’te 6 tekne ile 15 karşılaşma, Hareketli Salma’da yaklaşık 210 tekne, final etabında ise 32 tekne parkurlarda yer aldı.

İstanbul Boğazı’ndaki 35 km’lik final parkuru, çok sayıda izleyiciye nefes kesen anlar yaşattı.

İki J70, iki J70 Match Race ve bir Boğaz Yarışı olmak üzere toplam 5 canlı yayın yapıldı. Yayınlar, 18 saat 30 dakika 17 saniye boyunca izleyicilerle buluştu.

Canlı yayınlar, 2024 Paris Olimpiyatları’nda görev almış prodüksiyon ekibinin grafikleri, 3D modellemeleri ve profesyonel yorumlarla desteklendi.

Eker TV’nin YouTube kanalı üzerinden yapılan yayınlar; röportajlar, yarış görüntüleri ve perde arkası detaylarıyla on binlerce izleyiciye ulaştı.

Büyük Final: İstanbul Boğazı’nda Zafer

17 Ağustos’ta Boğaz parkurunda gerçekleşen büyük finalde sert rüzgârlar ve güçlü akıntılar eşliğinde IRC0, IRC1, IRC2, IRC3 ve IRC4 sınıfları mücadele etti. Genel klasmanda en çok puanı toplayan Fenerbahçe Doğuş Takımı, 13. TAYK–Eker Olympos Regatta’nın büyük kupasını kazandı.

Yelken Sporuna Katkı

TAYK–Eker Olympos Regatta, hem sporcular hem de izleyiciler için yelken sporunun erişilebilirliğini artırarak Türkiye’de bu alandaki farkındalığı güçlendirdi. Katılım ve yayın verileri dikkat çeken festival, İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliklerini de izleyenlere tanıtma misyonunu yerine getirdi.

Vira Haber