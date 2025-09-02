Zafer Yarışında İstmarin Kupası Sahibini Buldu

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından organize edilen ve BMW Borusan Otomotiv sponsorluğunda gerçekleşen 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Kupası, İstanbul trofesinin 7. ayağı olarak yelken tutkunlarını Boğaz’ın eşsiz manzarasında bir araya getirdi. Bu yıl İstmarin Kupası Canias-CTD/Electron takımının oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK’a bağlı olarak hizmet veren İstmarin’in koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyon, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’de İstanbul Boğazı’nda start aldı. Gemi trafiğine kapatılan özel parkurda gerçekleşen yarış, Beşiktaş ve Sarıyer Belediyesi’nin katkılarıyla, Akıntıburnu ve Emirgan sahillerinde kurulan özel seyir alanlarında İstanbullularla buluştu. Yaklaşık 50 yelkenli tekne kıyasıya mücadele etti, zaferin gururu İstanbul Boğazı’nda bir kez daha yaşandı. İstanbullular yarışları büyük bir ilgiyle takip ederken Boğaz’da yelkenlilerin oluşturduğu görsel şölen büyüleyici görüntülere sahne oldu.

İSTMARİN Kupası Sahiplerini Buldu

Yarışların ardından aynı akşam düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Kıyasıya rekabete sahne olan yarışlarda; 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Kupası’nı IRC ve destek sınıflarında Borusan Racing/Çılgın Sigma 2 takımı kazandı. İstmarin Kupası ise Canias-CTD/Electron takımının oldu. Canias-CTD/Electron takımına ödülü, İSPARK adına Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Elif Kaplangı Bilen ile Hukuk Müşaviri Ozan Ersaraç tarafından takdim edildi.

