Sahil Güvenlik Komutanlığı 11 Branşta İşçi Alımı Yapacak

Alımlar; bobinaj-elektrik, boru tesisatçısı (gemi), boyacı (çelik inşaat ve gemi), elektrikçi (gemi), hidrolikçi (gemi), iş sağlığı ve güvenliği elemanı (inşaat), gemi izolasyoncusu, mekaniker (deniz motorları), tekne ustası (polyesterci), tekne onarım işçisi ve tesviyeci branşlarında gerçekleştirilecek.

Adaylarda aranan genel şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşından gün almamış olmak bulunuyor. Ayrıca, devletin güvenliğine karşı suçlar ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak gerekiyor.

Başvurular için branşa göre ilköğretimden meslek lisesine kadar farklı düzeylerde diploma ya da ustalık belgesi şartı aranıyor.

Başvurular İŞKUR e-Şube, ALO 170 hattı ve İŞKUR hizmet noktaları üzerinden yapılabilecek.

Vira Haber