Deniz Çöpleri İzleme Programı Turgutreis’te Devam Etti

Bodrum Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Muğla Şubesi iş birliğiyle gerçekleşen Avrupa Çevre Ajansı’nın "Marine Litter Watch" Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında yılın ikinci temizlik çalışması Turgutreis Plajında yapıldı.

Etkinliğe Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, TÜRÇEV Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personellerinin yanı sıra, bölgedeki mavi bayraklı otellerin temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.



Vatandaşlara atıklarla ilgili bilgiler verildi. Belirlenen alanın izlenmesi ve veri devamlılığının sağlanabilmesi için uygulama alanı koordinatları kayıt altına alındı. Etkinlik kapsamında toplam 151,5 kilogram ağırlığında 7 bin 585 parça atık toplandı.

Program kapsamında, deniz kirliliğinin önlenip ekosistemin korunması amaçlanıyor.

Vira Haber