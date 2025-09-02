Galata Köprüsü'nden Denize Düşen Kadını, Peşinden Atlayan Vatandaş Kurtardı

Ekiplerin müdahalesiyle kadın sudan çıkarılırken, kurtaran adamın ise kadının başında beklediği anlar kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Eminönü Galata Köprüsü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen kadın köprüden denize düştü. Kadının boğulma tehlikesini geçirdiğini gören bir kişi, peşinden atlayarak kadını boğulmaktan kurtardı. İhbar üzerine dalgıç polisler sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla kadın sudan çıkarıldı. Kadının sağ bir şekilde kurtulduğunu gören çevredeki vatandaşların, ekipleri ve kadını kurtaran adamı alkışladığı anlar kameraya yansıdı. Kadının sudan çıkarıldığı anlar vatandaşların kamerası tarafından kaydedildi.

Kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

