The Bodrum Cup'ın İz Bırakalar etabı başladı

Amerikan Hastanesi'nin isim sponsorluğu ve Yalıkavak Marina'nın ana sponsorluğuyla bu sene 31'inci yılını kutlayan The Bodrum Cup'ın bu yılki yarışları 22 Ekim Salı günü Amerikan Hastanesi “İz Bırakanlar: Yusuf Çolak, Murat Dedeman, Ria Van Den Brink” Etabı'yla başladı. 12 mil uzunluğundaki Bodrum – Bodrum rotasında gerçekleşecek yarış öncesinde The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Bodrum Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu ve Bodrum Jandarma Komutanı Yarbay Ömer Faruk Karaşahin, The Bodrum Cup'a emek vermiş ve bugün hayatta olmayan değerli isimler için çelenk bıraktı.

Vira Haber