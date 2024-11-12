Wolgast kentindeki Peene-Werft Tersanesi ve Lucien Arkas ile olan anılar

Bir asra yaklaşan bir ömrü geride bırakırken, yaşantıma bir başlık buldum;

“Yaşlanmak Maziyi Yaşamaktır.”

Lucien Arkas Bey ile olan bazı anılarımı nakletmeliyim;

İzmir’e gitmiştim.. Haliyle Lucien Arkas Bey’i aradım. Doğrudan öğle yemeğine gitmeyi önerdi. Arkas Binası’ndan çıktık ve yürüyerek Birinci Kordon’da kendisini çok yakından tanıdıklarını fark ettiğim bir balıkçı lokantasına gittik. O günkü öğle yemeği buluşmasını; enfes balık ziyafeti ile sohbet etmiştik diye hatırlarım.

Başka bir zamandı; Grimaldi Line Malta Adası’nda yapacağı Genel Kurul Toplantısı için eşimle beni davet etmişti. Kendilerine teşekkür ettim. Ancak bu davetin Türkiye’deki genel temsilcileri olan Arkas Grubu vasıtasıyla gelmesini daha tercih ederdim diye mesaj gönderdim.

Kısa bir süre sonra Lucien Arkas aradı. Malta’daki toplantıya katılmak üzere eşim Mutlu Hanım ile beraber beni İzmir’e davet ediyordu. Biraz şaşırdım; zira İzmir’den Malta’ya doğrudan uçuş da yoktu. Neyse; evimizden bizi aldılar, havaalanına geldik. İzmir’de karşıladılar ve doğruca İzmir Liman

Caddesi’nde Arkas Holding genel merkezi’ne ulaştık.

Lucien Arkas Bey karşıladı ve bir süre estetik yüklü konstrüksiyon ağırlıklı bu binanın projesinin kendisine ait olduğu belirterek ofisleri gezdirdi. Sohbet sırasında; “Ben Yönetim Kurulu toplantısına katılmam. Ama ben karar veririm.” demişti..

Sonra öğle yemeği için özel yemek salonuna geçtik.

Burası ancak 6 veya belki azami 8 sekiz davetliye uygun çok sevecen bir mekandı.

Ahçısı hayranlıkla hatırladığım ve küçük porsiyonlardan oluşan zevkli bir menü sundu ve yemekte çok özel kırmızı şarap ikram edildi.

Şarap için Lucien Arkas “Benim şarap bağlarımdan yapılmıştır” dedi.

Sordum;

Satılmıyor mu?

Hayır dedi.

-Çok lezzet veren, kaliteli bir şarap.. Mesela adınızın ilk harflerinden “L.A.” gibi bir şarap olsa dedim. Bir taraftan da Malta’ya nasıl gideceğimizi merak ediyordum.

Lucien Bey, yardımcılarından birine sordu;