Yıllar Sonra Kuşadası'nda Kum Zambağı Açtı

1980'li ve 1990'lı yıllarda Kuşadası'nın kıyı kumullarında yoğun olarak görülen kum zambakları, yazlık konutların hızla yayıldığı kıyı bölgelerinde büyük ölçüde yok oldu. Yıllar sonra, Güzelçamlı Gölkent Sitesi önünde açan tek bir kum zambağı, geçmişteki sahil manzaralarını ve eski yoğunlukta kum zambağı görme umudunu yeniden akıllara getirdi.



Uzmanlar, kumullar korunarak kullanıldığı sürece kum zambaklarının çoğalmasının mümkün olduğunu belirtiyor. Kuşadası'ndan Milli Park'a kadar uzanan yaklaşık 20 kilometrelik kıyı şeridi, hala kumullarla dolu. Ancak yaz döneminde binlerce insanın kullandığı kumullar, özellikle doğru ve temiz kullanılmadığında çevre kirliliğine yol açıyor.



Belediye ekipleri, kirlenen kumulları sürekli temizlemek için çalışmalar yürütüyor. Kumulların üzerinde araçların dolaşması, Pamucak sahillerinde olduğu gibi kum zambaklarının yok olmasına sebep oluyor. Aynı zamanda, her yıl sayısı artan Caretta caretta yuvaları da ciddi tehdit altında. Yuva kontrollerinde, yuvaların içinde çocuk bezi, bira kapağı ve plastik atıklar bulunuyor.



Yetkililer, "Plajlarda kuma atılan her madde kumun içinde kayboluyor. Belediye temizlik araçları bu atıkları temizlerken, başka canlıların yaşamı tehlikeye giriyor. Bunun dışında gözle göremediğimiz mikroplastikler de kumda bulunuyor. Binlerce çocuk bu kumlarla oynuyor ve mikroplastikler denize karışıyor, birçok deniz canlısına ulaşıyor" uyarısında bulundu.



Güzelçamlı'da açan tek kum zambağı sembolik bir anlam taşıyor. EKODOSD yetkilileri, "Umarız geçmiş yıllardaki gibi Kuşadası sahillerinde tekrar kum zambakları açar. Herkes kumulları temiz kullanır, Caretta carettalar gelmeye devam eder ve plajlara gelen herkes getirdiğini geri götürürse, kumulları birlikte korumak mümkün" dedi.

Vira Haber