Van Gölü’nün Altındaki Zenginlik Çocuklarla Keşfediliyor

Van Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel aktivitelerine devam ediyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yaklaşık 1 ay sürecek ücretsiz dalış eğitimleri ile 14 yaş üzeri çocuk ve gençlere Van Gölü’nün derinliklerini keşfetme fırsatı sunuyor. Dalış okulu ile ortak yürütülen projeyle sabah ve öğle olmak üzere iki grup halinde servislerle Edremit ilçesine gelen çocuk ve gençler burada ekipmanlarını giyerek uzman eğitmenlerden dalış tekniklerini öğreniyor. Daha sonra yine dalış eğitmenlerinin kontrolünde göle dalan çocuklar su altındaki benzersiz bitki çeşitliliği ile gölün dip güzelliğini keşfetmenin heyecanını yaşıyor. Çocuk ve gençlerin yeni bir dünya keşfetmelerini sağlamayı hedefleyen dalış programının ardından dalışa ilgisi ve yeteneği olan katılımcılar, uzman eğitmenler tarafından yürütülen geniş eğitim sürecinin ardından su altı dalış belgesi alma fırsatı da yakalıyor.

"Öğrenciler su altının güzelliklerini tecrübe etti"



İlknur İnal isimli öğrenci ise ilk kez dalış yaptığını ve gölde balık sürüsü ile karşılaşmanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Van Gölü’nün doğal zenginliğini gençlerle buluşturan etkinlikten faydalanmak isteyen 14-20 yaş arası çocuk ve gençler, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 0545 636 87 46 iletişim numarası ile irtibata geçmesi gerekiyor.

Vira Haber