Ağ ile Avlanma Yasağına Uymayan 5 Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te nehir üzerinde ağ ile avlanma yasağına uymayan 5 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesi Fırat Nehri'nde önleyici kolluk devriyesi icra etti. Önleyici kolluk devriyesi esnasında yasak olmasına rağmen nehir üzerine 2 bin 200 metre ağ atarak balık avladığı tespit edilen M.H.S., R.A., M.E., M.Ö. ve E.S. isimli şahıslar yakalandı.
Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken olay sırasında kullanılan 2 bin 200 metrelik ağa ise el konuldu.

