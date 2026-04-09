Akıntıya Kapılan Balıkları Yakalamak İçin Birbirleriyle Yarıştılar

Afyonkarahisar'da su seviyesi artan barajın açılan kapaklarındaki akıntıyla sürüklenen balıklar vatandaşlar tarafından poşet, kasa ve kovalarla yakalanmaya çalışınca ortaya ilginç manzaralar çıktı.

İlginç olay, Sandıklı'ya bağlı Akharım beldesinde yaşandı. Bölgedeki Örenler Barajı da yağışların etkisiyle tam doluluğa ulaşınca baraj kapakları açılarak su tahliyesine başlandı. Baraj kapaklarından taşan sularla birlikte binlerce balık akıntıya kapılarak savağa yayıldı. Akıntı ile birlikte bölgede balık olduğu haberini alan vatandaşlar ise soluğu savakların geçtiği yerde aldı. Ellerinde çuvallar, kovalar ve filelerle suyun döküldüğü alanlara gelenler akıntıya kapılan balıkları toplamak için birbirleriyle yarıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.