Anıların Peşinde Müh.Gökçen Seven

Sanmar ailesiyle ilgili anılarım, Kadıköy Meydanı’ndan Mühürdar Yokuşu’nun başında solda Damga Sokak’taki apartmanda olan Sanmar ile başlar. Sanmar, başarıları arttıkça Maltepe Dragos’ta satın aldığı bir villada çalışmalarına devam etti.. Sonraki yıllarda orasını da kiraya verdiler ve römorkör inşaatında yeni tersanelerinde çok daha uluslararası hedeflere doğru yol aldılar.

Gökçen Seven ve Orhan Gürün’ün yaşam öykülerini başka zamanlarda kendilerinden dinleyerek DTO Yayını olan Türk Armatörleri Tarihi C.VI Sf.285’den itibaren nakletmiştim. Daha yakın zamanlarda Gökçen Seven’in yaşam öyküsünü kaleme aldığım bir makalem de internet ortamında yayınlanmaya başladı. Aradan bunca seneler geçti. Anıların peşinde Gökçen Seven’i, değerli evladı Cem Ceven’in sağladığı aile fotoğraflarıyla yeniden anmak istiyorum.

Gökçen Seven ile o villa Sanmar’da birkaç kez sohbet etmişimdir. Daima güler yüzlü, insan dostu bir şahsiyet idi. 1940 yılında Adapazarı’nda doğmuş.. “Atatürk’ün vefatından iki sene sonra…” demişti. Ve yaşamını şöyle anlatmıştı; “Atalarım sürekli oradan oraya göç ederek, zor şartlarda Adapazarı’na yerleşmişler. Anne tarafım yerli, ‘Manav’ tabir ederler, yani Türkmen asıllı. Baba tarafım Varna göçmeni. 1944’ten Anadolu’dan Bulgaristan’a yerleştirilmişler. Babaannemden dinlemişimdir; oradan vatana geri dönüş çok zor ve acı olmuş tabii. Ben Cumhuriyet çocuğu olarak doğdum. Çocukluk yıllarımda bizimle hep ileri dönük konuşulurdu. Biz hakiki bir Cumhuriyet çocuğu olarak, açık fikirli yetiştirildik.

Babamın asker oluşu nedeniyle, çocukluk yıllarım babam bir iki yılda bir başka yere tayin olduğundan aile olarak sürekli bir şehirden diğerine göç etmekle geçti. Aklıma kazınmış tek yer ise İnebolu’daki Karadeniz İlkokulu, yani gemilerle tanıştığım ilk yer…Bu okulumuz bir süre bakımsız kalmış, sonraki yıllarda onarılmış ve “Binnur Çetinkaya Mesleki Eğitim Merkezi” olarak yeniden eğitimin hizmetine girmiş.