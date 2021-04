Asbest Dendiği Zaman Akla İlk YDDO Denizcilik Gelmeli

Distribütörlüğünü yaptığınız ve temsil ettiğiniz birçok marka ile denizcilik sektöründe ürün tedariki konusunda hizmet veriyorsunuz. Bize YDDO Denizcilik’ten bahsedebilir misiniz?

Çalışmaya 2006-2007 yıllarında başladık. Firmayı tek başıma 2006 yılında Çanakkale’de kurdum. Şirketin kurulma amacı; o dönemde iç piyasadaki deniz araçlarına müsteşarlık tarafından zorunlu tutulan Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS Klas B) isimli cihazın satışı ve montajıydı. Cihaz zorunluluğu olduğu için bütün tekneler ilk defa alacaktı ve 5-6 bin teknelik bir market vardı elimizde. Çanakkale merkez olarak birçok firma ile rekabet halinde bu işe başladık. Daha sonra 2007 yılı sonunda İstanbul’a ofisimize açtık. Firma merkezimiz hala Çanakkale’de ancak yoğun olarak İstanbul resmi Şube üzerinden çalışıyoruz. O dönemde yaklaşık 2 bin -2bin500 cihaz satışı gerçekleştirdik. Rakiplerin çoğu şu an maalesef yok. Uzayan dönemde sayılar daha da arttı. Yani tüm sektörde, özellikle yerel markette yatlar, balıkçılar, gezi tekneleri, İdo, Turyol, Dentur derken ticari olan tüm teknelere hemen hemen girip çıktık. Hepsine birer cihaz sattık. Yoğun çalışmanın neticesinde güzel bir başarı elde ettik. Devamında da bu kadar çok tekne sahibi ile temasa geçince güzel ticari bir çevre edinmiş olduk. Ais satışı sonrası ilk etapta iç piyasadan seyir/navigasyon cihazları alıp satmaya başlamıştık. Sonra da yurt dışı fuarlara giderek, temsilcilikler almaya başladık. Yerel marketle devam ederken, bir yandan da yurtdışından ithal ettiğimiz elektronik seyir cihazlarını satışına başladık. 2013 itibarı ile de DANELEC ile tanışıp, Türkiye temsilciliğini aldık. DANELEC dünyanın en iyi diyebileceğim VDR (Voyage Data Recorder - karakutu ) üreticisidir. DANELEC’in bize çok büyük katkısı oldu.

Otomatik Tanımlama Sistemi(AIS) satışlarındaki ilk sıçrama, bizi bir adım yukarı taşımıştı, DANELEC Markası ise bize YDDO olarak büyük bir sıçrama sağlatarak belki 2 adım daha yukarı taşıdı. Bize farklı bir ufuk açtı, aynı zamanda yeni müşteri kazandırdı.

2020 tüm dünya için zorlu bir yıl oldu. Ancak denizcilik sektörü hiç durmadı. Bu konudaki düşünceleriniz neler. 2020 şirketiniz açısından nasıl geçti?

2020 yılı başlangıcımız çok iyi oldu, ofisimizi daha büyük bir yere taşıdık. İşler konusunda çok büyük beklentilerimiz vardı, ancak pandemi nedeniyle ofisi üç ay kapatmak zorunda kaldık. Bizim aynı zamanda normalde gemiye çıkıp, sörvey yapıp, sertifika verdiğimiz konular var; ancak onlarda da ertelemeler oldu. Çok zorunlu olan hizmetler ve satışlar dışında 3-4 ay kadar neredeyse hiç iş yapmadık gibi bir şey oldu. Hep evden çalıştık. Haziran ayından sonra ufak ufak işler gelmeye başladı. İş yerinede vardiyalı olarak geldik. 2020 yılını ekonomik anlamda beklenen cironun yüzde 50’lik bir kısmıyla kapattık. Normal işlerden yaşadığımız kaybımızı, IHM ve asbest tespiti konusunda verdiğimiz hizmet sayesinde karşıladık ve 2020 yılını beklediğimizden iyi kapattık.

Şirketiniz için ileriki dönemlerde ne gibi hedefleriniz bulunuyor?

Asbest denilince tüm sektörde bilinmek, Türkiye’de söküm yapmak yerine yurt dışında söküm yapıp, orada kazandığımız parayı buraya getirmek ve şu an halihazırda seyir elektroniği konusunda verdiğimiz hizmetleri dünyada ana limanlara da yayarak hizmet ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz.

Bu hedefler aslında 2020 içindi ama maalesef pandemi nedeniyle ertelendi. Katılacağımız fuarlar, yeni aldığımız temsilcilikler ve tanıtımları, yurtdışı ilişkileri, Malta, USA ve İspanya’ya açmayı düşündüğümüz YDDO Branch Ofisleri …vb tüm hedefler 2021 hatta 2022 yılına ötelenmiş durumda.

Ayrıca 99 yıllık İngiltere merkezli, dünyadaki tüm denizcilik sektöründeki elektronik ürün üreticilerinin bulunduğu bir kuruluş olan CIRM’e (Comite International Radio-Maritime) Türkiye’den YDDO ile ve Malta’daki ANNSHIP Electronics Ltd. Firmamız ile her iki ülkeeden de tek başımıza üyeyiz. 2021 yılı CIRM bünyesinde tarihinde ilk defa bir Türk olarak Yönetim Kurulu Adayı olduk. Yine CIRM yıllık toplantısını da Pandemiye bağlı olarak 2021/2022 yılında Malta’da biz organize ediyoruz. Aksilik olmaz ise 2023 yılında da bu gruba Türkiye’de ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Yurt dışından 300’e yakın üye/misafir’in geleceği üyeler için inşallah ülkemize ciddi bir ekonomik ve reklam getirisi sağlayacağız.

Kalite ve çevre konusundaki hassasiyetinizi biliyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Kalite, müşteri memnuniyeti ve çevre temizliği bunlar zaten uluslararası genel kurallara da bağlanmış durumda. Kalite onayımız ilk günden buyana İngiliz Klası Lloyd Register’den alınmış durumda. Biz her sene ciddi bir kalite denetiminden geçiyoruz. Çevre ile ilgili konularda firmamızın ve iş ortağımız Global Asbest’in tüm onayları var. Bu konuda elimizden gelen en doğru şekilde ve uluslararası kurallara dikkat ederek tüm çalışmalarımızı planlıyor-yürütüyoruz.

YDDO Denizcilik olarak dünyanın en tehlikeli maddelerinden biri olan asbest konusunda hizmet veriyorsunuz. Bu konudaki çalışmalarınız neler?

Gemilerde tehlikeli maddelerin tespit ve takip edilmesi (IHM) konusu 2009 yılında Hong Kong Konvansiyonu ile denizcilik sektörüne giriş yaptı. Devamında IMO ve AB tarafından 2012-2013-2015 yıllarında birçok Sirküler hazırlandı ve konu detaylı tarif edildi. Ancak şuan itibariyle yeterli sayıda ülke imzasının ve toplam gemi tonajının toplanamaması yüzünden halen tüm dünyada kural olarak uygulanan net bir zorunluluk olarak başlamadı. Ama her geçen gün IMO ülkelerinden imzalama sayısı artıyor ve yakın gelecekte tüm IMO limanlarında onaylı IHM Booklet zorunlu hale gelecek. Ancak, AB Komisyonu bu konu ile ilgili AB Bayraklı gemileri ve özellikle tüm AB limanlarına gelecek gemileri kapsayan bir kural yayınlayınca (Ship Recycling Reg 1257/2013) zorunluluk neredeyse tüm gemileri kapsar hale geldi.

Bizde YDDO Denizcilik olarak IHM (Inventory Hazardous Material) Danışmanlığı kapsamında konu kitapçığı hazırlamak için gemilere çıkıyoruz. Gemiye çıkmadan önce geminin birçok evrakını, çizimlerini ve dokümanlarını alıyoruz. Nerelerden numune alacağımızı çalışarak VSCP (Vessel Sampling Check Plan) diye adlandırdığımız dökümanı hazırlıyoruz. VSCP sonrası gemiyi takip ederek en uygun limanda gemiye uluslararası sertifikaya sahip Tehlikeli Madde Teknisyenlerimizi çıkarıyoruz. Bu arada DÜNYANIN TÜM LİMANLARINDA bu NUMUNE ALIMINI (Sampling Operation) gerçekleştirebiliyoruz. Geminin büyüklüğüne göre minimum 120-150 noktadan küçük gramajlar bazında numuneler alıyoruz. Bu numunelerin hepsinde kendi laboratuvarımızda (GLOBAL ASBEST) asbest analizlerini yapıyoruz. Yine asbest harici AB Komisyonu tarafından da istenen diğer tüm tehlikeli maddeler içinde numuneler alınıyor ve uluslararası akredite laboratuvarlarda inceleniyor. Bu arada numuneler alınırken her numune lokasyonundan 2-3 adet fotoğraf çekiliyor. Eğer bir noktada asbest veya herhangi bir tehlikeli madde çıkarsa, fotoğraflara bakarak yerini kolaylıkla bulmamızı sağlıyor. Daha sonra VSCP dosyası, toplanan analiz raporları, numune fotoğrafları, gemideki numune alınan noktaların şablonu (location diagram) , sertifikalarımız ve Klas/Bayrak Devleti tarafından istenen tüm evraklar ve bizim yorumlarımızla 250-300 sahifelik bir kitapçıkta toplanıyor, geminin tercih ettiği Klas’a onaya gönderiliyor. En son Klas tarafından onaylanmış hali gemiye ve armatöre teslim ediliyor.

Full IHM Danışmanlığı hizmetimiz kapsamında YDDO&GLOBAL iş ortaklığı olarak armatöre gidip IHM ve Asbest konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme sunumları yapıyoruz. Bunun yanında ücretsiz yıllık belli sayıda asbest numune analizi, Asbest Management Plan hazırlanması gibi hizmetleri de ücretsiz olarak veriyoruz.

Gemilerin asbest analizini biz yaptığımız için Asbest tespit edilen gemilerde konu Asbestli malzemenin temizliğini ve bertarafını ( ASBESTOS REMOVAL & DISPOSAL) da bize yaptırması daha ekonomik ve sağlıklı oluyor.

Bazı önemli IHM Danışmanlığı referanslarımız arasında CİNER Denizcilik, YASA Denizcilik, Kıran Denizcilik, Borealis Denizcilik, İDÇ Denizcilik, MSC Türkiye, Gülnak Denizcilik, İstanbul Denizcilik, Green Fleet, Aygaz Denizcilik, Yılmar Denizcilik ..vb. gibi Türkiye’nin en büyük filoları bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl içinde yaklaşık 150 gemiye IHM Danışmanlığı hizmeti verdik ve hepsinin klas onayları alındı. Tüm IACS ve diğer Klaslar ile sorunsuz çalıştık.

ABS (American Bureau of Shipping) Klas’dan YDDO Denizcilik Ltd. olarak Türkiye’de ABS RECOGNIZED SPECIALIST sertifikası olan tek yetkili firmayız. Bu sayede dış armatörlerden de işler geliyor. Global Asbest Ltd iş ortağımızla beraber tmn klaslardan sertifikamız bulunuyor. Sorunsuz, kaliteli ve kurumsal olarak Türkiye’de ve tüm Dünya Limanlarında IHM hizmeti verme açısından tek Firmayız.

Denizcilik sektöründe ASBEST (ASBESTOS) denildiği zaman YDDO Denizcilik olarak akla gelmek istiyoruz.

Asbest konusunu sizin için bu kadar önemli kılan nedir?

Asbest ve IHM konusu hassas, insan sağlığını ciddi etkileri olabilecek, çevre konusu ile bağlantılı çok önemli bir konu. Bu işe girişimiz, gerekli teknik araştırmaları yaptıktan sonra ve Global Asbest Ltd’in sahibi Volkan Bey ile tanıştıktan sonra oldu. Volkan Bey ile beraber 2019 yılında bir yol haritası çizdik ve ilk olarak 30 gemilik bir iş ortaklığı yaptık. Devamında ise hem Global Asbest sahibi Volkan Bey ve çalışanları hem de bizim YDDO ekibinin özverili, dikkatli çalışmaları sonucunda bugünkü başarıyı elde ettik. Şuan Global Asbest ile bu konuda tek gövde gibiyiz.

Sektörümüzdeki asbest konusundaki eksiklikleri işin içine girdikten sonra daha rahat görebildim ve birisinin (YDDO) bu konuyu tüm gemi sahiplerine, tersanelere ve sektöre doğru bir şekilde anlatması gerektiğini düşündüm.

Geldiğimiz noktada uluslararası kuralları, eğitimi, danışmanlığı, sertifikaları, bakım hizmeti, bertarafı …vb tüm detayları ile armatöre doğru ve teknik hizmeti tam olarak sağlayan tek Firma durumunda olduğumuz için bu konuya çok önem veriyoruz.

Aynı zamanda dünya limanlarında da bu hizmeti sunuyorsunuz. Başarınızı neye borçlusunuz?

Hiç kimsede olmayan, Türkiye’de neredeyse tek olarak yaptığımız işlerden biri de bütün dünya limanlarında asbest hizmeti veriyor olmamız. Limanlarda gemilere sertifikalı tehlikeli madde teknisyeni çıkartarak numune alımını sağlayabiliyoruz. Mesela bugün itibarı ile Çin’de Yasa Denizcilik’e ait bir gemiden numune alımı devam ediliyor. 2-3 gün önce Mısır’da yabancı bir armatörün gemisinden asbest temizliği yaptık.. CİNER Denizcilik’in 26 gemisinden numune alımı yaptık ve hiçbiri Türkiye’de olmadı. Şili’de, Avusturalya’da, Endonezya’da, Singapore’da, Tayvan’da, Kore’de, tüm USA ve Avrupa limanlarında, Hindistan’da, Bangladeş’te Çin’de…vb numune alım hizmeti veriyoruz. Yani tüm dünyada bu işi yapabiliyoruz diyebileceğim bir noktadayız. Aynı zamanda bu saydığımız Limanların bir çoğunda ASBEST TEMİZLİĞİ ve BERTARAFI hizmeti de verebiliyoruz. Geçtiğimiz yıllardan oluşan ticari bağlantılarımız, üzerine eklediklerimiz ve doğru referanslar sayesinde bu konumdayız. Mümkün olduğunca uygun fiyatlara hizmet vermeye devam ediyoruz.

Biraz da asbest maddesinden ve gemilerde nerelerde asbest ile karşılaştığınızdan bahsedelim.

Asbest Anadolu’da beyaz toprak olarak bilinen, Türkiye’de de geçmişte çok yoğun olarak kullanılan bir madde. Toz olarak solunum yoluyla az miktarda alınmış olsa bile akciğerlere ulaştığı takdirde o kişinin hayatının ileriki yıllarında %99,9 akciğer zarı kanseri olur. Bertaraf edilmesi ise imkansız gibi bir şey. Yalnızca belli bir derinliğe gömülerek bertaraf ediliyor.

Gemilerde ise numune alırken devamlı asbestli maddeyle karşılaştığımız bazı sabit yerler var. Zaten kuralda, ilgili Klas’larda bu noktalardan numune almamıza özellikle istiyor ki- numune alınmadığı takdirde planları kabul etmiyorlar. Yada eğer alınması gereken bir yerden numune alınmamış ise Klas o noktaya PCHM ( Potencial Containing Hazardous Material) notu yazıyor ki, gemi sahibini çok daha sıkıntıya sokacak bir durum oluşuyor.

Örneğin genel olarak sayarsak ırgat balataları, izolasyon malzemeleri, kablo yolları, gasketler, contalar, flençler ve genel devrelerinin birleşim noktalarından numune alarak analizlerini yapıyoruz. Armatörün kafasının rahat olması lazım… Burada çevre ve insan sağlığı gibi önemli etmenler var. Cezaları da çok yüksek, biz YDDO olarak bir gemiye IHM hizmeti verdiysek gemi sahibi rahat edebilir.

Bu dönemde gemi adamları çok konuşuluyor, siz de bu mesleğin eğitimini aldınız. Biraz da denizcilerin yıpranma hakkından bahseder misiniz?

Ben de yıllarda gemilerde ve uluslararası sularda çalıştım. Gemi adamları gerçekten çok zor bir iş yapıyorlar. Bir yandan ülkemizi, bayrağımızı, milletimiz dışarda temsil ederken, bir yandan ailelerinden uzak gurbette çalışmak zorundalar. Bu zorlukların üzerine bir de Pandemi eklenince mesleği ifa etmek gerçekten zor ve ötesi oldu.

Pandemi nedeniyle gemiye gidip, 5-6 ay hiç karaya ayak basamayan arkadaşlarımızda var, kontratı bitmesine rağmen evine dönemeyen arkadaşlarımız var. Biz de Pandemi döneminde gemilere servise çıktığımızda çok çekinerek, korkarak çıktık. Pandemi sürecinde her iş zorlaştı ama denizcilik hiç durmadığı için daha da zorlaştı işler.

Herkese sağlıklı günler diliyorum…

