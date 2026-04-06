Aydıncık’ta Deniz, Kültür ve Biyoçeşitlilik Masaya Yatırıldı

Aydıncık Kaymakamlığı, Aydıncık Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin destekleriyle düzenlenen konferansta; deniz ekosistemlerinin korunması, deniz kirliliği ile mücadele ve biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği gibi kritik başlıklar ele alındı.

“Doğal Değerlerin Korunması Küresel Öneme Sahip”

Programın açılış konuşmaları Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa ve Aydıncık Kaymakamı Mehmet Çelik tarafından yapıldı. Konuşmalarda, Aydıncık’ın sahip olduğu doğal değerlerin korunmasının yalnızca yerel değil, bölgesel ve küresel ölçekte büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Deniz Çayırları ve Ekosistem Vurgusu

Konferansın akademik oturumunda konuşan Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Ayas, “Deniz Çayırlarının Son Sığınağı: Aydıncık” başlıklı sunumunda, özellikle Posidonia oceanica türünün Akdeniz ekosistemi için kritik rolüne dikkat çekti.

Deniz çayırlarının karbon tutma kapasitesi, biyoçeşitliliğe sağladığı katkı ve kıyı koruma fonksiyonları detaylı şekilde ele alınırken, Aydıncık kıyılarının bu tür için önemli bir yaşam alanı olduğu ifade edildi. Ayrıca, zarar görmüş alanların restorasyonuna yönelik bilimsel yöntemler de paylaşıldı.

“Mavi Vatan” ve Sürdürülebilirlik Öne Çıktı

Doç. Dr. Ahmet Bilir, su altı ekosistemlerinin korunması ve izlenmesinde uygulamalı çalışmaların önemine değinirken, Melike Esra Karayel ise “Mavi Vatan” kavramı üzerinden denizlerin ekolojik olduğu kadar kültürel, ekonomik ve stratejik bir değer taşıdığını vurguladı.

Avukat Cengiz Sönmez de Aydıncık’ın su sporları açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, özellikle yelkenciliğin sürdürülebilir turizm ve ekonomik kalkınma açısından fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Denizcilik Deneyimleri Paylaşıldı

Denizci gezgin Nezih Kılınçkını ise denizde geçen yaşamından kesitler paylaşarak, Sadun Boro ile tanışma sürecini ve Atlantik Okyanusu geçişine dair deneyimlerini aktardı. Kılınçkını, denizle kurulan bağın yalnızca bir yolculuk değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu dile getirdi.

Plastik Kirliliği ve Ortak Mücadele Çağrısı

Konferans boyunca deniz kirliliğinin yalnızca çevresel değil, ekonomik ve toplumsal bir sorun olduğu vurgulandı. Özellikle plastik kirliliğinin deniz ekosistemleri üzerinde ciddi baskı oluşturduğuna dikkat çekilerek, sürdürülebilir bir gelecek için bilimsel çalışmalar, yerel yönetimler ve toplumun birlikte hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

Etkinlikte ayrıca Aydıncık’ın Akdeniz ölçeğinde önemli bir ekolojik düğüm noktası olduğu ve türlerin korunması açısından kritik rol oynadığı belirtildi.

Yoğun ilgi gören konferans, katılımcıların soruları ve değerlendirmeleriyle sona ererken, Prof. Dr. Deniz Ayas benzer etkinliklerle farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.

