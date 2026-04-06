İran'dan Son 24 Saatte 15 Gemiye "Hürmüz Geçiş İzni"

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kısıtlayarak cevap verdi. Bu adım, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırırken, petrol fiyatlarında dalgalanmaya yol açtı ve uluslararası ticaret açısından kritik bir güzergahta belirsizliği derinleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırmadan durumu düzeltmesi için süre tanırken, İran kesin bir ateşkes sağlanmadan Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını dil getiriyor. Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı Fars Haber Ajansı, son 24 saat içinde 15 geminin Hürmüz Boğazı'ndan "İran'ın izniyle" geçtiğini bildirdi. Ajans, gemi trafiğinin savaş başlamadan önceki seviyelere göre hala yüzde 90 daha düşük olduğunu aktardı.

Aralarında Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de bulunduğu İranlı yetkililer, hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılmadığını, yalnızca "düşman ülkelere" kapalı olduğunu ifade etmişti.

