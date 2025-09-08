İstanbul27 °C

  3. Balçova’da Polis Karakoluna Saldırı: 2 Şehit, 1 Yaralı
İzmir’in Balçova ilçesinde bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.

Saldırının 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı öğrenildi.
Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik bu sabah bir saldırı düzenlendi. 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı belirtilen saldırıda, 2 polis memuru şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı. Olay yerinde incelemeler sürüyor.

Vira Haber


