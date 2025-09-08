Şehir Hatları Kış Tarifesine Geçiyor

174 yıldır İstanbul’da deniz ulaşımı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, 8 Eylül 2025 tarihinden itibaren kış tarifesine geçiş yapıyor. Toplam 31 hatta hizmet vererek yılda yaklaşık 40 milyon yolcu taşıyan Şehir Hatları, kış tarifesi boyunca da yolcularına kesintisiz ulaşım imkânı sunmaya devam edecek. 28 Haziran 2026’ya kadar sürecek kış döneminde günde 850 sefer yapılacak. Şehir Hatları’nın bu yıl yaz tarifesi kapsamında hayata geçirdiği Çengelköy-Kabataş hattına Beşiktaş uğraması düzenlemesi kış tarifesi boyunca da devam edecek. Ayrıca, Maltepe-Adalar hattındaki sefer sayısı geçen yıl 24 iken bu yıl 30’a yükseltildi. 12 Ağustos 2024’te hizmete açılan Tuzla-Pendik-Adalar hattında da tüm kış boyunca seferler sürecek.

Gece Seferleri Kış Boyunca Devam Edecek

Gece seferleri kış döneminde de hizmette olacak. Bostancı-Adalar ring hattında her gün gece seferleri sürecek. Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında ise cumayı cumartesiye bağlayan ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde yapılan seferler kış boyunca devam edecek.

Boğaz Turları da Her Gün Hizmette Olacak

İstanbul’un eşsiz güzelliklerini Şehir Hatları vapurlarıyla görme fırsatı sunan Boğaz Turları da hizmette olacak. Uzun Boğaz Turu ve Kısa Boğaz Turu olarak yapılan her iki tur da günde birer kez yapılacak.

Kış tarifesi kitapçığına; tüm Şehir Hatları iskelelerinin yanı sıra Şehir Hatları internet sitesi, mobil uygulaması ile sosyal medya hesaplarından ve Alo 153 Çözüm Merkezi’nden ulaşılabilecek.

Vira Haber