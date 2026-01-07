Balıkçılara Uyarı, Bodrum-Kaş Arası Denizlerde Fırtına Var

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum-Kaş arasında kuzey batı yönlerden halen devam etmekte olan fırtınanın, yarın sabah saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden, (09.01.2026) Cuma öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Cuma (09.01.2026) akşam geç saatlerden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

