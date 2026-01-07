Balıkçılara Uyarı, Bodrum-Kaş Arası Denizlerde Fırtına Var
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla’nın Bodrum ve Antalya’nın Kaş ilçesi arısında kalan denizlerde fırtına ayırışı yapıldı.
Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum-Kaş arasında kuzey batı yönlerden halen devam etmekte olan fırtınanın, yarın sabah saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden, (09.01.2026) Cuma öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Cuma (09.01.2026) akşam geç saatlerden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.
