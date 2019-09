Boğaz trafiğine yeni tasarım çok amaçlı acenta botu!

Adını Türkiye’de bir kıyı kasabasından alan Sanmar Tersanelerinin en yeni Robert Allan Ltd. imzalı RAstar 1900 SX Poyrazköy serisi çok amaçlı acente botu, yeni sahibi Düzgit firması filosuna, firmanın kurucusu Salim Düzgit ismi ile katıldı. Bu tekne, ASD ve traktör römorkörlerin iki uzman ismi Sanmar Tersaneleri ve Kanadalı dizayner Robert Allan Ltd. işbirliği ile alışılmışın dışında bir tekne olarak inşa edildi. Bu tekne her ne kadar Türkiye yerel piyasasına sunulmuş olsa da, iki firmanın üst düzey işbirliğinden doğan bu dizayn daha ziyade uluslararası piyasaları hedeflemektedir.

Mürettebat servisi, inşa ve bakım çalışmaları, yük taşınması ve hafif römorkörcülük hizmeti gibi pek çok farklı göreve uygun olarak RINA klası ile inşa edilen, 19,9mx7,0mx1,8m boyutlarındaki bu yeni tekne, tasarım özellikleri bakımından da servis vereceği İstanbul Boğazı’nın özel gereksinimlerini de tam olarak karşılamaktadır. Dizaynın son hali 65m2’lik geniş güvertesi ile yük ve ekipman taşımacılığı ve acentelik hizmetleri verebilecek şekilde geliştirildi. Ayrıca teknede işletme gereksinimi kablo ve diğer ekipmanların saklanacağı bir depo alanı da mevcut olup, yükleme boşaltma operasyonları katlanabilir bomlu Kama marka güverte vinci ile sağlanıyor.

Teknenin önemli özellikleri arasında 12 kişi kapasiteli muhteşem yolcu salonu ve geniş pencereleri sayesinde köprü üstünden kıç güverteye sağladığı mükemmel görüş açısı bulunmaktadır.Köprü üstünün her türlü hava şartında en iyi görüşe sahip olması sağlanabilmek için baş ve kıç merkez camlar ısıtmalı olarak tedarik edilmiş olup, baş taraftaki 3 ve kıç taraftaki 1 cam pantograf tip silecek ile donatılmıştır. Her biri birbirinden bağımsız olarak monte edilen ve emniyet kemerleri ile donatılmış olan yolcu koltukları da ağır hizmet tipi olarak yerli tedarikçi Balmarin firmasından tedarik edilmiştir.

940mm çapında 4 kanattan oluşan sabit piçli konvasiyonel tip çift pervane, 2’şer adet 404 kW güç üreten Volvo D13 ana makine ve ZF şanzıman kombinasyonundan sağlanan güç ile tahrik edilerek, tekneyi 11,5 knot hıza kadar ulaştırabilmektedir. Teknede bulunan diğer ekipmanların güç ihtiyaçları ise 27,5kW güç üreten Aksa ONAN jeneratör ile sağlanmaktadır.

Sanmar Tersaneleri Proje Müdürü Hakan Tunç ‘’Bu teknenin tasarım ve inşa aşamasında hem dizaynerimiz Robert Allan Ltd. İle, hem de müşterimiz ile çok yakın bir çalışma ve işbirliği içerisindeydik. Sonuç olarak hep birlikte çok özel bir dizayna ve çok başarılı bir inşa sürecinin ardından da mükemmel bir tekneye ulaştık. Bu başarılı sürecin neticesi olarak dizaynımız uluslararası pek çok firmadan talep görmektedir. Hatta bu teknenin kardeş projesinin de inşa hazırlıkları devam etmektedir.’’ sözleri ile projenin yakalamış olduğu başarıya dikkat çekti.

Vira Haber