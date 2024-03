Deniz Ticareti Dergisi’nin Mart Sayısı Yayında

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı ve denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Şubat sayısı okuyucuların beğenisine sunuldu.

Deniz Ticareti Dergisi’nin Şubat sayısında öne çıkan başlıklar;

Meclis Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın Katılımıyla Gerçekleşti

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 8 Şubat Perşembe günü yapılan Şubat Ayı Meclis Toplantısı’na, Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkın Bak katıldı.

TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda Denizcilik Sektörü De Ele Alındı

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran ve TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Başkanı ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’na katıldı.

Kocaeli Üniversitesi’ne Bağlı Yüksekokul, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Adını Aldı

Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki Karamürsel Meslek Yüksekokulu’nun adı Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu olarak değişti. Düzenlenen törene İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran ve Meclis Başkanı Başaran Bayrak da katıldı.

Elleçlemede Yeni Lider Aliağa

Aliağa limanlarında 2023 yılında 81 milyon ton yük elleçlemesi yapıldı. Aliağa limanları bu verilerle uzun yıllardır zirvede yer alan Kocaeli’ni geçerek, Türkiye’nin en fazla yük elleçleyen liman bölgesi konumuna yükseldi. İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek bu son gelişmeyi değerlendirdi.

Antalya Şubesi Meclis Toplantısına Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Da Katıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi’nin Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 27 Şubat’ta odanın meclis salonunda yapıldı.

Çanakkale Geçilmez!

Kadın erkek her yaştan insanımızın vatan toprağını savunmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağını yedi düvele anlatan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin bu yıl 109’uncu yıldönümü kutlanıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

İnsan hakları temelinde siyasi ve toplumsal bilincin geliştirilmesi ve kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olma mücadelesine adanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün geçmişi 1957 yılına uzanıyor: O yıl 8 Mart’ta New York’taki bir dokuma fabrikasında çalışan 40 bin işçi çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve ücretlerde artırılmasını talep ederek kadınların öncülüğünde greve başladı. Polisler grevi durdurmak için binlerce işçiyi fabrikaya kilitledi. Ancak çıkan yangında içeride kilitli kalan 129 işçi yanarak yaşamını yitirdi. Bu üzücü olayın ardından 8 Mart dünyada çeşitli etkinliklerle anıldı. Nihayet 1977’de Birleşmiş Milletler aldığı bir kararla 8 Mart’ı Dünya Kadınlar Günü ilan etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün simgesel önemi bir yana, kadınlar karşılaştıkları tüm zorluklara karşın hayatın her alanında eşitlik, hak ve özgürlük mücadelesi vermeye devam ediyor. Geçen yüzyıla kadar erkeklerin egemenliğinde bir alan olan denizcilik sektöründe tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınların temsil oranı hala düşük. Ama ülkemizin dört bir yanındaki denizcilik fakültelerinde her yıl artan kadın öğrenci sayısı, kadınların denizciliği bir meslek olarak tercih ederek güçleri ve dirayetleriyle denizciliğin geleceğine katkıda bulunmaya kararlı olduklarını gösteriyor. Biz de bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığımız dosyada denizcilik fakültelerinde öğrenim gören kadın öğrencilerin ve onları yetiştiren kadın akademisyenlerin görüş ve mesajlarına yer verdik.

Deniz Ticareti Dergisi’ni okumak için tıklayınız.

Vira Haber