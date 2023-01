Denizcilik Ve Gemi Söküm Sektöründe Güç Birliği

Ziyarette yapılan açıklamada Gemi söküm sektörünün sorunlarını çözmek ile ilgili beraber hareket etme kararı vurgulanırken, basında çıkan, sektöre zarar veren haberlere de tepki gösterildi.

“Olur Olmaz Haberler Sektörümüzü Yaraladı”

Gemisander Başkanı Kamil Önal gemi söküm sektörünün Türkiye gündeminden düşmediğini belirterek şunları söyledi: " Bugünkü bir ziyaret bizi onurlandırdı. Gemi Söküm son zamanlarda Türkiye’nin gündeminden hiç düşmüyor. Çok dışarıdan çok baskı var, sıkıştırma var. Olur, olmaz haberler olur olmaz sözler sektörümüzü çok yaraladı. Başkanla da bundan bir 10-15 gün önce bir sohbet esnasında bunları beraber aşalım dedi. Gemi Söküm bizim aynı camiamız, bizim sektörümüz. Kendisi de aynı zamanda bir gemi sökümcü. Biz de olur başkanım dedik. Hem de ziyarette bulunmak istediler yönetim olarak. Bugün tekrar hepiniz buraya hoş geldiniz" dedi.

Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek sorunları beraber çözeceklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Deniz Ticaret Odası Şubesi olarak Aliağa, yeni yenilikçi vizyonu, misyonu uygun bir şekilde denizcilik camiasına, üyelerimize her zaman hizmet verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Gemi Söküm bunlardan bizim bir parçamız. Hiçbir zaman Gemi Sökümü hiçbir yerde dışlamadık. Dışlamamaya da Allah’ın izniyle hiç müsaade etmeyeceğiz. Biz bu işlerin içerisinde olacağız. Hepimiz buradan ekmek yiyoruz. Bundan sonra da yiyeceğiz. Buradaki sorunları beraber çözeceğiz. Gemi sökümcü arkadaşlarımızın katkılarıyla, bize verilecek bilgiler doğrultusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Biz Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak gemi söküm sektörünü her zaman kardeş olarak gördük. Görmeye de devam edeceğiz" dedi.

“Gemi Sökümün Yanındayız”

Basında sektör ile ilgili hakaret derecesine varan haberlerde oda olarak çok rahatsız olduklarını ifade eden Şimşek: "Bugün buraya gelişimizin sebebi, basında çıkan, sorunlu gemilerin Türkiye’ye geldiği, söküldüğü gibi bir takım böyle kendini bilmez insanların yapmış olduğu haberlerle burada bizim çocuğumuzun, çoluğumuzun rızkını yiyerek hakaret derecesine varan açıklamalarda bulunuyorlar. Bunlardan biz de şube olarak çok rahatsızız. Biz dedik ki Deniz Ticaret Odası Şubesi olarak Gemi Söküm’ün yanındayız. Gemi Söküm’le beraberiz. Gemi Söküm’de bizim üstümüze düşen, bizim tarafımıza düşen bürokrasi ve içeride işleyiş şeklinde yapacağımız ne varsa, ben ve yönetim kurulu üyelerimiz hazırız, meclis başkanımızla beraber geldik. Sizlere bunun huzurunda da birtakım bilgileri paylaşmak istediğimizi söyledik ve söylemeye de devam edeceğiz" dedi.

“Her Şey Lobiye Dönmüş”

Gemi söküm sektörüyle gururlandıklarını ifade eden Şimşek oluşturulan lobilerin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Şimşek: "Geçmiş yıllarda iyi çalıştık. Ama herkesin bir vakti var, bir zamanı var. O zaman geldiği için de biz de buradan ayrıldık. Sizlere burayı teslim ettik. Siz de bir şeyler yapıyorsunuz. Görüyoruz, gururlanıyoruz. Türkiye’nin her yerinde, denizcilik camiasında, her bir üç kelimeden bir tanesi Aliağa’da gemi söküm sektörü ve bu sektör de bizi onore ediyor. Bizim burada 15 tane limanımız var. Bu 15 tane limanın yanında 120 milyon ton ithalat ihracatı var. Bunun yanında gemi söküm bölgemiz var. Türkiye’de tek, Avrupa’da bir üzerine dahi olmayan, Avrupa Birliği sertifikalarını almış, bunun yanında da Avrupa Birliği’nin içerisine girecek olan en az 6-7 tane firmamızı Allah nasip ederse, bu sene içerisinde girmeyi düşünüyor.

Bunların kriterleri Avrupa Birliği tarafından inşallah onaylanacak ve daha çok burada kapasite arttırımına girecek, daha çok gemiler sökülecek. Bizler de burada tabi şube olarak geldik burada. Sizinle bunu da paylaşmak istedik. Neler yapabiliriz, nasıl birbirimizle daha koordineli bir şekilde, düzenli bir şekilde periyodik şekillerle toplantılar yapılır, çalıştaylar yapılır. Geri dönüşüm yeşil sektör adı altında, uluslararası alanda nasıl kendimizi ifade edebiliriz? Ben daha Gemi Söküm içerisinde çok olmama rağmen ama Avrupa’daki toplantıları takip ediyorum. Artık gerçekten her şey lobiye dönmüş. Lobi çok ağır bir şekilde, hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunların önüne geçmek lazım. Ülkemizi hem ekonomi anlamında daha çok kazandırmak lazım. Hem de bu yeşil sektörü dünyaya daha iyi tanıtmak lazım. Bunları inşallah koordine bir şekilde beraber koordineli olursak, çalışırsak ben de size minnettar duyacağım.

Biz orada şube olarak her zaman yanınızdayız. Bundan hiçbir zaman ki bizim üyemiz burada yanılmıyorsam 25 artı hurdacılarla beraber, 35-40’ın üzerinde üyemiz var. Bizler de bunların sorumluluğunu alarak, bugün buraya bunları sizlerle konuşmak için geldik. Konuşalım, tartışalım. Allah nasip ederse de bundan sonra önümüze bakalım. Daha iyi neler yapabiliriz, Hep beraber bunlara karar verelim" diyerek sözlerine son verdi.