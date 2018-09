Foça’da petrol temizliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin incelemede bulunduğu alanda 100 kişilik ekip temizleme çalışması yapıyor.

"Yüzde 80'i temizlendi"

Çevre ve Şehircilik il Müdürü Selahattin Varan, akaryakıt sızıntısının kontrol altına alındığını belirtti. Sabah saatlerinden itibaren 100 kişilik ekiple temizleme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Varan, "Yüzde 70-80 oranında temizlenme sağlandı. Kaba temizliği inşallah yarın bitireceğiz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, akaryakıt sızıntısı haberini alır almaz bölgeye geldiklerini söyledi.

"Böyle olayların yaşanmaması hepimizin dileği." diyen Kocaoğlu, şunları kaydetti; "Yetkili kurumlar da müdahale etmişler, belediye başkanlarımız da burada. Herkes elinden gelen çabayı gösteriyor. Gönül ister ki çok daha kısa zamanda müdahale edilsin, bu hepimiz için böyle ama her şeyin hazırlanması, irdelenmesi uzmanlık alanı gerektiriyor. Uzman kuruluşların yapması gerekiyor. Ben bu konunun uzmanı değilim, bu konuda önemli olan gereken müdahalenin yapılması ve bir an evvel eski haline dönmesidir. Onu da uzman kuruluşlar gerçekleştiriyor. Biz de her türlü desteği vermeye hazırız."

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da akaryakıt sızıntısı nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirerek, bu tür olayların özellikle turistik ilçelerde önemli sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti.

Foça'nın özel koruma bölgesi olduğuna, bölgedeki canlıların korunması için sıkı denetim yapılmasının önemine işaret eden Demirağ, "Umarım en kısa zamanda temizleme tamamlanır ve Foça eski günlerine döner." dedi.

Demirağ, herkesin çevre bilincine sahip çıkmasını isteyerek, bu sezon Gencerli bölgesinde artık denize girmenin mümkün olamayabileceğini, numune sonuçlarını beklediklerini sözlerine ekledi.

Turizmcilerden basın açıklaması

Öte yandan İzmir'in Foça ilçesinde, denizde ham petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan kirlilikte, tatilcilerin eylül ayındaki rezervasyonlarına yönelik tereddütlerini gidermek için turizmciler tarafından basın açıklaması yapıldı. Foça'nın 40 kilometreye yaklaşan bir sahil şeridi olduğunu belirten turizmciler, kaldırılması için büyük çaba gösterilen kirliliğin 7 kilometrelik bir sahil şeridinde görüldüğünü, bu nedenle Foça keyfinden vazgeçilmemesini istedi. Foça ilçesinde, Gencelli ve Cumhuriyet mahalleleri bölgesinde, geçen 30 Ağustos akşamı denizde kaynağı belirlenemeyen ham petrol sızıntısı meydana geldi. 7 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin daha da yayılmaması, petrolün dağılmaması için bölgede bariyerlerle önlem alındı. Petrolü emen pedler deniz yüzeyine bırakıldı. Bölgedeki temizleme çalışmaları özel firma görevlileri tarafından devam ederken Foçalı turizmciler ilçe merkezine 22 kilometre mesafedeki Yenifoça sahillerinde görülen petrol sızıntısı nedeniyle vatandaşların eylül ayı rezervasyonlarına olan tereddütleri gidermek için basın açıklaması yaptı.

'REZERVASYONUNU İPTAL EDEN YOK'

Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaf Derneği (Foça TUDER) Başkanı Umut Tutar, sahil ya da karadaki her santimetrekaresi çok değerli olan Foça'da ham petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan kirlilikten duydukları üzüntüyü dile getirip, böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için her türlü tedbirin alınmasını ve denetimlerin arttırılmasını beklediklerini kaydetti. Tutar, eylül ayı ve sonrası için rezervasyon yaptıran yerli, yabancı tatilcilere de seslenerek şunları söyledi:

"Foça yaklaşık 40 kilometrelik sahil şeridine sahiptir. Kaymakamlık ve diğer yetkililerin açıklamalarından da görüleceği üzere kirlilik 7 kilometrelik bir sahili etkilemiştir. Bu kesimde de yoğunluk 1.5 kilometrelik bir bölümde olup, temizleme çalışmaları 3 gündür aralıksız ve yoğun şekilde sürdürülmektedir. Bu saha Aliağa ilçesine komşu bulunan Yenifoça'nın Gencelli ile Cumhuriyet mahalleleri civarıdır. Çalışma yapılan bölge Foça ilçe merkezine 30 kilometreyi aşkın bir mesafededir. Denize girmenin sakıncalı olduğu bölümler anonslarla duyurulmakta, alınan numunelerle deniz suyu temizliği her yerde kontrol edilmektedir. Hemen hepsi mavi bayraklı olan plajlarımızda tatil, dalış merkezlerimizde dalış faaliyetleri devam etmektedir. Burada olupta rezervasyonunu iptal eden kimse yoktur. Ancak yazılı ve görsel basında çıkan haberlerden etkilenip eylül ve sonrası rezervasyonları konusunda tereddüde düşenler var. Denizimiz çok güzel, adalarımız, havamız çok güzel. Turizm sezonumuz tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma yapılan bölge dışında olumsuz bir durum yok."

'EYLÜL AYI FOÇA'NIN EN GÜZEL ZAMANI'

Eski Foça'da ilçe merkezinde, denize sıfır iki otelin işletmecisi olan İmre Hölümen de ham petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğin doğaya verdiği zarar için üzüntü ve kaygı duyduklarını ancak etkilenen bölge dışında turizm faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi. Hölümen, "Olayın meydana geldiği günden beri buradaki misafirlerimiz havadan, denizden, Foça'nın güzelliklerinden yararlanmaya devam ediyorlar. Ayrılan yok. Eylül ayı Foça'nın en güzel zamanı. Konuklarımızda bunu dolu dolu yaşıyorlar. Her şey çok keyifli. İnşallah bir daha bu tür bir şey yaşanmaz. Doğaya, denize, balıklarımıza bir zarar gelmez" dedi. Foça ilçe merkezi ile Yenifoça arasındaki Sazlıca Plajları Mevkisinde faaliyetlerini sürdüren Foça Dalış Merkezi (FDM) yetkilisi Aydın Aykut da her gün 3 defa dalış yaptıklarını, bulundukları bölge itibariyle denizde en ufak bir kirlilik görmediklerini söyledi. Foça ilçe merkezi ile Yenifoça arasındaki Sazlıca Plajları mevkiinde faaliyetlerini sürdüren Foça Dalış Merkezi (FDM) yetkilisi Aydın Aykut da her gün 3 defa dalış yaptıklarını, bulundukları bölge itibariyle denizde en ufak bir kirlilik görmediklerini söyledi.

Vira Haber