Hangi marina ‘Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası’ olmaya aday?

Türkiye’nin gururu ve ilk yüksek kapasiteli mega yat marinası Yalıkavak Marina, dünya çapında kazandığı başarıyı sürdürmek için tüm dostlarını oy vermeye davet ediyor. Hizmete girdiği ilk günden beri dünyanın en prestijli ödüllerini peş peşe toplayan Yalıkavak Marina, The British Yacht Harbour Association (TYHA) 5 Altın Çapa sertifikasına da sahip. 2019 yılında “Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödülüne layık görülen Yalıkavak Marina, 2020’de de bu gurur verici unvanı taşımayı hedefliyor.

“Burada Her Şey Sizin İçin” (It’s All About You) mottosu ile deniz tutkusunu yılın 12 ayı kesintisiz yaşatan Yalıkavak Marina, 620 yatı aynı anda ağırlayabiliyor; hem yat sahiplerine hem de ziyaretçilere dinamik bir yaşam stili ve eşsiz ayrıcalıklar sunuyor. Dünyanın önde gelen 100’den farklı markasına ev sahipliği yapan Yalıkavak Marina, Türk ve dünya mutfaklarından örnekler sunan gurme restoranları, butik otelleri ve Avrupa Birliği (“AB”) normlarındaki Mavi Bayraklı plajıyla deniz tutkusunu lüks resort anlayışıyla harmanlayarak kişiye özel eşsiz bir marina deneyimi sunuyor. Türkiye yatçılık sektörünün marka elçisi olarak Türkiye karasularını, Bodrum yarımadasını ve Yalıkavak bölgesini uluslararası prestijli organizasyonlarda en üst düzeyde tanıtarak Türkiye’yi temsil eden Yalıkavak Marina, yılda yaklaşık 120 ülkeden 2 milyon misafir ağırlıyor. Yalıkavak Marina markası bünyesinde yer alan Yalıkavak Marina Beach Hotel, Yalıkavak Marina Boutique Hotel ve Spa & Fitness Merkezi yıl boyunca üstün hizmet kalitesiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yalıkavak Marina Hakkında

The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından “2018-2019 Dünya’nın En İyi Süper Yat Marinası” ödülüne layık görülen, yine TYHA tarafından 5 Altın Çapa sahibi Yalıkavak Marina, Türkiye'nin ilk yüksek kapasiteli süper yat marinasıdır. 620 yatı aynı anda ağırlayabilen, hem yat sahiplerine hem de ziyaretçilere dinamik bir yaşam stili ve eşsiz ayrıcalıklar sunan Yalıkavak Marina, konforlu tesisleri ve tecrübeli teknik servisiyle 140 metre uzunluğa kadar olan süper yatlara hizmet vermektedir. 2019 yılında aralarında ikonik M/Y Phoenix II, S/Y Better Place, M/Y O'Mega ve M/Y Lady M & M/Y Saluzi’nin de bulunduğu 90’dan fazla super yat Yalıkavak Marina’yı ziyaret etti ve daha fazlası bize doğru yelken açıyor!

Yalıkavak Marina, Dubai, Moskova ve Monaco gibi birçok farklı şehirde gerçekleşen dünyaca ünlü fuarlarda Türkiye'yi temsil etmektedir. Ayrıca Yalıkavak Marina bölgenin en büyük charter fuarı olan TYBA (Türkiye Yatçılık ve Brokerlar Derneği) Yacht Show’un ve Uluslararası Balık Avcılığı Federasyonu sertifikalı her yıl düzenlenen MOST Bodrum (Akdeniz Uluslararası Sportif Balıkçılık Turnuvası) Kupası’nın ana sponsoru ve evsahibidir. Bunların yanısıra Uluslararası Denizcilik Festivali’nin ve Bodrum Cup Yelken yarışlarının da ana sponsorudur.

Yalıkavak Marina “UNICEF Platin Kanatlar” programının gururlu bir katılımcısıdır ve UNICEF Türkiye Ulusal Komitesi’ne destek olarak hem Türkiye hem de dünya çapındaki yardıma muhtaç çocukların temel haklarına kavuşmaları için çaba göstermektedir.

Bodrum Yarımadası’nın ve Yalıkavak bölgesinin uluslararası platformlarda tanıtılması için çalışmalar yürüten Yalıkavak Marina’nın misyonu ise güçlü marka kimliği ile Türkiye’yi önümüzdeki yıllarda da en iyi şekilde temsil etmektir.

Dileyenler Yalıkavak Marina için buraya (https://www.tyha.co.uk/marina-awards#form) tıklayarak kolayca oy verebilir.

Vira Haber