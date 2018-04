HOPAPORT her türlü tehlikeye karşı acil müdahaleye hazır

Ülkemizin Kuzey doğu ucundaki önemli limanlarından olan HOPAPORT’ta bir taraftan ticari hareketlilik artarken, diğer taraftan güvenlik ve çevre konularında peş peşe yapılan tatbikatlarla her türlü tehlikeli duruma karşı acil müdahaleye hazır olduğunu bir kez daha gösterdi.



HOPAPORT’ta bu defa da Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Planı kapsamında deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddeler ile kirlenme riskinden korumak için teorik ve pratik eğitim gerçekleştirildi. Tatbikata Liman Başkanlığı Şefi Turgay Karaşah, HOPAPORT İK Müdürü Turan Kılıç, HOPAPORT İSG Uzmanı Emine Gümüşkaya, Departman Müdürleri ve HOPAPORT Acil Müdahale ve Acil Durum İdare ekibi, anlaşmalı firma MEKE firma temsilcileri Yasin Latif Yazan ve Hüseyin Aytekin katıldılar. HOPAPORT bünyesinde çalışanlara yönelik verilen pratik tatbikat Ana operasyon rıhtımında gerçekleştirildi.



5312 sayılı yasa gereği hazırlanan Hopa Limanı acil müdahale eylem planı geçtiğimiz yıllarda bakanlık onayından geçmişti. Yasanın yönetmelikleri gereği bakanlık tarafından yetkilendirilmiş aracı kurum MEKE tarafından verilen eğitimlerin son gününde de eğitimlerin pratikte uygulanması gerçekleştirildi.



Tatbikatta senaryo gereği HOPAPORT rıhtımına yanaşmakta olan M/V HERMES isimli gemi manevra esnasında iskeleye çarpınca tankında delinme olur denize fuel oil dökülür. Olayı öğrenen HOPAPORT Acil Müdahale ekibi olay yerine gerekli malzemeler ile gelir.

HOPAPORT İSG Uzmanı Emine Gümüşkaya koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, Acil Müdahalede kullanılacak malzemeler olay yerine çıkartılır ve zaman geçirilmeden denize bariyer serpilerek petrol sızıntısının yayılmasının önüne geçilir. Bu esnada Acil Durum Müdahale ekibi de olay yerine gelerek çalışmalara destek verir. Bariyer çevrilmesinin tamamlanmasının ardından ikinci aşamada denize bırakılan skimmer denilen yüzey sıyırıcı deniz pompası bağlı olduğu motopomp vasıtasıyla çalıştırılır. Vakumlu yüzey temizlik pompası ile deniz yüzeyinde biriken petrol sızıntısı geçici depolama havuzuna çekilerek deniz yüzeyi petrol sızıntısından temizlenmesi tamamlanır. Tatbikatın son aşamasında da denizden çekilen atıklar, liman katı atık depolama sahasına getirilerek buradaki atık tanklarına alınır.

Eğitim hakkında bilgi veren Operasyon Koordinatörü ve HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, Hopa Limanı olarak her tehlikeli duruma karşı alınması gereken tüm önlemleri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini ifade ederek “Biz HOPAPORT’un coğrafi ve stratejik açıdan öneminin bilinci içinde hareket ediyoruz. Çalışan tüm personelimiz de bu sorumluluk duygusu içinde kurumlarını yarınlara en güvenli şekilde taşıma bilinci ile görevlerini yerine getiriyorlar. HOPAPORT’ta verilen eğitimin ardından yapılan tatbikatta amacına ulaşmış ve HOPAPORT’un gerek personel ve gerekse malzeme olarak her türlü tehlikeye karşı hazır olduğu bir defa daha görülmüştür. Tatbikatın başarılı bir şekilde sonuçlanmasında katkı sunan HOPAPORT İSG Uzmanı Sayın Emine Gümüşkaya ve tüm Departman Müdürlerine, Acil Müdahale ekibi ve Acil Durum İdare ekibine, Güvenlik personelimize ve tüm saha görevlilerimize ve bütün çalışanlarımıza gösterdikleri üstün başarı için candan teşekkür ediyorum.



Yine tatbikatımız son gününde bizlerin yanında olan Hopa Liman Şefi Sayın Turgay Karaşah’a, Tatbikatımızın başarılı bir şekilde sona ermesini sağlayan MEKE firması temsilcileri Sayın Yasin Latif Yazan ve Sayın Hüseyin Aytekin’e de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.































































Vira Haber