IBIA Yeni Yönetim Kurulu Üyelerini Açıkladı

1 Nisan 2026 tarihinden itibaren aşağıdaki kişiler IBIA Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacaklar. IBIA’dan yapılan açıklama şöyle: “IBIA olarak Adrian Tolson, Jeroen de Vos ve Mustafa Aslan'a görevlerine hoş geldiniz diyoruz:

Başkan: Adrian Tolson, 2050 Marine Energy LLC

Adrian Tolson, 2050 Marine Energy'nin sahibidir ve denizcilik sektörünün önde gelen deniz enerjisi uzmanlarından biri olarak geniş çapta tanınmaktadır. 35 yılı aşkın deneyimiyle, yakıt tedarik zinciri ve ilgili altyapı gelişmelerine ilişkin hem detaylı bilgiye hem de benzersiz bir bakış açısına sahiptir.

Başkan Yardımcısı: Jeroen de Vos, Kalite Müdürü, Peninsula

Peninsula'da Operasyon Müdürü olan Jeroen De Vos, deniz mühendisi olarak kariyerine başlamış ve Hollanda Kraliyet Donanması'nda deneyim kazanmıştır. 2000 yılında DNV Petroleum Services'e katıldı, 2015 yılında VPS'de Küresel Teknik Direktör oldu ve 2019 yılında Peninsula'ya geçerek Kalite departmanını yönetti ve ISO 8217 gruplarına katkıda bulundu.

Onursal Sayman: Mustafa Aslan

Mustafa Aslan, Asmira Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanıdır. Amerikan Kolej Enstitüsü ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldı ve daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden MBA derecesi kazandı. Profesyonel kariyerine 1998 yılında aile şirketinde başladı ve 2001 yılında Asmira Grubu kurdu. Petrol ve enerji sektöründe aktif olan Aslan, çeşitli sektör kurullarında da görev yapmaktadır. Ayrıca İMEAK DTO ve TurkCham Montenegro’nun yönetim kurulu üyesidir. Evli ve bir kızı vardır.

Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri:

• Gianmichele Campanella, Fratelli Cosulich Monaco Sam

• Calvin Chung, CPN (Chimbusco Pan Nation), Singapur

Görevine Devam Eden Yönetim Kurulu Üyeleri:

• Claudia Beumer, C4 fuel B.V

• Constantinos Capetanakis, Star Bulk ve Önceki Başkan

• Nigel Draffin, Danışman ve Öğretim Görevlisi

• Ufuk Erinc, Unerco Petrol Urn. Denizcilik ve Tic. A.S.

• Deanna MacDonald, Aveera Energy

• Valeria Sessa, Reseaworld

IBIA Başkanı Adrian Tolson konuyla ilgili şunları söyledi: “Yakıt ikmal topluluğunun, daha geniş denizcilik endüstrisiyle birlikte, birçok cephede aksama ve riskle karşı karşıya olduğu bir dönemde, IBIA Başkanlığı görevine hem ihtiyatlı hem de iyimser bir yaklaşımla yaklaşıyorum. Sektörümüz dayanıklı ve uyarlanabilir bir sektördür ve IBIA'nın bu dönemi yönetmede oynayacağı çok önemli bir rol vardır. Selefim Constantinos Capetenakis'e, IBIA içinde hem profesyonellik hem de mükemmellik açısından sağlam bir temel oluşturma çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu miras, mevcut zorluklarla başa çıkarken ve yakıt ikmal değer zinciri boyunca üyeliğimizin kapsamını genişletmeye devam ederken paha biçilmez olacaktır.”

