Tezman Holding A.Ş. Denizcilik Sektöründe Stratejik Bir Adım Olarak Selmarin Turizm ve Ticaret A.Ş.’yi Kurdu

Bu adım, grubun marka yönetimi stratejisinde daha odaklı bir yapı oluşturma hedefinin önemli bir parçası olarak hayata geçirildi.

1996 yılında kurulan ve başarılarını istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam eden grup şirketi Tezmarin Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin portföyünde yer alan Aquila Catamarans markası, Selmarin Turizm ve Ticaret A.Ş. çatısı altına alınarak yeniden konumlandırıldı ve Türkiye’deki tek resmi distribütörü olarak faaliyetlerine başladı.

Tezman Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ralf Tezman: “Denizcilik sektöründeki yapılanmamızı daha odaklı hale getirerek Selmarin Turizm ve Ticaret A.Ş.’yi kurduk. Bu şirket ile birlikte, sektördeki köklü deneyimimizi ve güçlü operasyonel altyapımızı, stratejik büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yeni bir çatı altında birleştirdik. Aynı zamanda, dijitalde sunacağımız yeni iletişim kanallarıyla rekabet gücümüzü daha da ileri taşımayı hedefliyoruz.”

Selmarin Turizm ve Ticaret A.Ş., yalnızca marka yapılanmasıyla değil, aynı zamanda dijital dönüşüm vizyonuyla da konumlanıyor. İlerleyen dönemde farklı markaların da bünyeye dâhil edilebileceği esnek bir yapıda faaliyete geçen şirket, markaya özel yeni bir web sitesi ile sosyal medya hesaplarını çok yakında yayına almayı planlıyor.