İSTE’de ‘Deniz Örf ve Adetleri’ Zirvesi

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi’nin katkılarıyla İskenderun Teknik Üniversitesi Gemi Bina salonunda yapılan programa sektörün önde gelen isimleri, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Programa İskenderun Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İskenderun Bölge Liman Başkanı Atilla Piralloğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu, Türk LOYDU Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gürsel Yıldız, Baş Kılavuz Kaptan Murat Aşkar, UEİM Daire Başkanı Dural İşler, Kaptan Mustafa Şaban Elmas da katıldı.

Denizcilik mesleğinde örf ve adetlerin önemine dikkat çeken Kaptan Levent Ülker deniz örf ve adetlerinin yazılı olmayan ancak mesleğin temelini oluşturan kurallar bütünü olduğunu vurgulayarak, “Bizim için önemli olan deniz örf ve adetleri hakkında bilgi edinmek ve farkındalık kazanmaktır. Bu zirvenin hem mesleki farkındalık oluşturacağına hem de geleceğin denizcilerine yol göstereceğine inanıyoruz” dedi.

Üniforma kullanımının da denizcilik kültürünün önemli bir parçası olduğuna değinen Ülker, üniformanın disiplin, sorumluluk ve mesleki aidiyet duygusunu pekiştirdiğini, üniformanın öğrencilerde düzenli alışkanlıklar kazandırdığını, kurallara uyum bilincini geliştirdiğini ve mesleğe hazırlık sürecinde önemli rol oynadığını söyledi.

Türk LOYDU Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gürsel Yıldız ise denizcilikte örf ve adetlerin meslek hayatı içerisinde tecrübeyle kazanıldığının altını çizerek, üniversite eğitiminde bazı teknik konuların yeterince detaylı işlenemediğini, bu eksikliklerin ise meslek hayatında öğrenildiğini dile getirdi.

Türk Loydu hakkında da bilgi veren Yıldız, kurumun 1962 yılında Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin milli klas kuruluşu olduğunu, Türk Loydu’nun gemilerin klaslama ve denetim işlemlerini gerçekleştirdiğini, kurumun aynı zamanda öğrencilere burs desteği sağladığını ifade ederek şu anda 225 öğrenciye burs verdiklerini kaydetti.

Zirvede ayrıca deniz örf ve adetlerinin klas kurallarıyla ilişkisi, modern denizcilikle etkileşimi ve gelenekten standarda uzanan teknik dönüşüm süreçleri de ele alındı.

